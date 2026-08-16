Le dieron en el pecho, mano y espalda: señor de 85 años es acusado de dispararle a su hijo en Jalisco

Un señor de 85 años fue detenido en Jalisco tras ser acusado de presuntamente atacar a balazos a su hijo, quien resultó herido en el pecho, la mano izquierda y la espalda.

El probable responsable fue identificado como Abel "N" y, tras ser detenido, fue vinculado a proceso por el delito de parricidio en grado de tentativa, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

Hijo señaló a su papá y le encuentran arma

El 2 de agosto de 2026, oficiales de la Policía Municipal de Guadalajara recibieron un reporte sobre disparos en calles de la colonia Belisario Domínguez, en el municipio de Guadalajara.

Cuando arribaron al sitio, localizaron a un hombre, de 56 años, con heridas de arma de fuego en pecho, mano izquierda y espalda.

La víctima señaló a su padre como la persona que le disparó. Ante este señalamiento, los policías municipales interceptaron el vehículo del presunto agresor y, tras una inspección a su persona, aseguraron un arma de fuego tipo escuadra calibre .380, por lo que fue detenido en flagrancia.

Dan prisión preventiva a adulto mayor por ataque contra su hijo

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia llevó a cabo la integración de la carpeta de investigación luego de que se presentara al detenido ante el Ministerio Público.

Un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Abel “N”, quien permanecerá en prisión preventiva oficiosa un año, como medida cautelar solicitada por la fiscalía estatal, mientras que se fijaron cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

"La resolución forma parte de las labores de investigación que realiza la Fiscalía del Estado", informó la institución. Aunque las investigaciones siguen en curso, las autoridades no dieron más detalles del motivo de la agresión.

¿Cuál podría ser la condena para padre que disparó contra su hijo en Jalisco?

El artículo 223 del Código Penal de Jalisco indica que el delito de parricidio se castiga con una pena de 25 a 45 años de prisión.

Al responsable de tentativa, de acuerdo con el artículo 66 del mismo código, se le impondrá dos terceras partes del mínimo del delito hasta dos terceras partes del máximo del ilícito si este se llegare a consumar, y deberán tomarse en cuenta las circunstancias del delito.

En los casos de tentativa de delito grave, un juez impondrá una pena de prisión desde las tres cuartas partes de la pena mínima y podrá llegar hasta las tres cuartas partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.

Para imponer la sanción de la tentativa, el juez tendrá en cuenta la peligrosidad del autor y el grado a que se hubiese llegado en la ejecución del delito.