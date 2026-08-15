Adiós al desayuno en el camino: La razón por la que no puedes ingerir alimentos en el Metrobús CDMX

Sales de casa. Alistas algo para comer en el camino o compras algo para disfrutar en lo que llegas a tu destino. Abordas el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) y sacas tu lunch, pero ¡sorpresa! Este medio de transporte prohíbe ingerir alimentos dentro de las unidades.

Esto podría decepcionarte y es que, de acuerdo con las autoridades capitalinas, no se permite hacerlo. Entonces, ¿hay una multa por comer dentro del Metrobús de la CDMX? Esto dice la ley.

Razón por la que no se puede comer dentro del Metrobús de CDMX

Ingerir alimentos dentro de las unidades del Metrobús de CDMX es una conducta que el sistema prohíbe. Incluso, a través de sus redes sociales, ha señalado esta restricción para los pasajeros.

El motivo es "por seguridad e higiene", de acuerdo con el mismo transporte, el cual ha señalado que:

"El Metrobús es un espacio público, por lo cual te pedimos no ingerir alimentos ni bebidas en las instalaciones por seguridad e higiene".

Por ejemplo, si alguien derrama un alimento o líquido caliente, puede provocar alguna quemadura o accidente, ya sea porque la persona lo tiró por descuido o bien por un movimiento brusco o frenón del Metrobús.

Aunado a ello, otra situación de alerta sería que los restos de comida generan suciedad, malos olores y atraen fauna nociva; además, todo lo anterior generaría molestias a otros usuarios.

Lo que sí está permitido es llevar tu bebida en algún recipiente seguro, como un termo o recipiente hermético que cierre bien, y no en vasos de unicel o plástico; sin embargo, lo recomendable no es destaparlo durante el trayecto.

¿Te pueden multar por comer en el Metrobús de CDMX?

Existe una duda que puede generar confusión: ¿qué sanción recibe una persona si es sorprendida comiendo al viajar en Metrobús?

Hacerlo está prohibido como una regla dentro del sistema de transporte, pero no hay una disposición que establezca una multa específica por ingerir alimentos en las unidades.

Lo que sí podría pasar es que el personal del Metrobús te indique que dejes de consumir el alimento o bebida porque la norma del sistema no lo permite.

