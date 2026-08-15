Bloqueos en CDMX hoy: cierres y alternativas viales hoy 15 de agosto de 2026
Que las marchas CDMX no se interpongan en tu ruta para este sábado 15 de agosto 2026; consulta aquí las alternativas viales y prevé tu ruta en vivo.
¿Sales o trabajas en sábado? Esto te interesa; consulta aquí todo sobre las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos para este sábado 15 de agosto de 2026.
Marchas CDMX: Ritas alternativas para calles cerradas y bloqueos este sábado 15 de agosto 2026 en vivo
Liberan la circulación en Eje Central Lázaro a partir de 16 de Septiembre
Se restablece la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de 16 de Septiembre, después de la presencia de manifestantes.
Se restablece la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de 16 de Septiembre, después de manifestantes. pic.twitter.com/6xRn1oTVq8— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 16, 2026
Está cerrada la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de 16 de Septiembre
Está cerrada la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de 16 de Septiembre, por manifestantes a la altura de Avenida Juárez.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de 16 de Septiembre, por manifestantes a la altura de Av. Juárez. #AlternativaVial pic.twitter.com/k6MrJSX1FX— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 16, 2026
Corte a la circulación en Avenida Juárez por manifestantes
Se realiza un corte a la circulación en Avenida Juárez a la altura de Balderas por manifestantes a la altura de Eje Central Lázaro Cárdenas. La alternativa vial es Ayuntamiento.
#PrecauciónVial | Corte a la circulación de Av. Juárez a la altura de Balderas por manifestantes a la altura de Eje Central Lázaro Cárdenas. #AlternativaVial Ayuntamiento pic.twitter.com/6n3Kib77Mt— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 16, 2026
Se retiran manifestantes en Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba
Manifestantes que se encontraban sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba se retiraron, pero permanece el corte a la circulación en el lugar. La alternativa vial es Isabel la Católica.
#PrecauciónVial | Se retiran manifestantes que se encontraban sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba, permanece corte a la circulación en el lugar. #AlternativaVial Isabel la Católica. pic.twitter.com/NGxPYPwcO1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 16, 2026
Bloquean nuevamente Eje Central a la altura de Tacuba
Manifestantes bloquean nuevamente el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba. La alternativa vial es Isabel la Católica.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba. #AlternativaVial Isabel la Católica. pic.twitter.com/kA1MQBOnrB— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
Manifestantes se retiran de Eje Central
Retiran bloqueo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de calle de Tacuba; se mantiene corte a la circulación en el lugar.
Se retira bloqueo por parte de manifestantes sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de calle de Tacuba, se mantiene corte a la circulación en el lugar. pic.twitter.com/NWUG9p94NS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
Tráfico en Eje Central
Un grupo de manifestantes mantiene bloqueada la circulación sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, justo al cruce con la calle Tacuba. La opción recomendada para esquivar la zona del corte vial es transitar por Isabel la Católica.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba. #AlternativaVial Isabel la Católica. pic.twitter.com/9FudZoyaBB— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
¡Toma precauciones en Coyoacán! Tráfico pesado alrededor del Estadio Banorte
Se prevén complicaciones viales alrededor del Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán, a partir de las 17:00 horas con motivo de un evento programado en el recinto.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular en inmediaciones del Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán, por evento a las 17:00 hrs. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/mE5n7L0Qgv— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
Rodada biker avanza desde la República hacia Iztapalapa
Arrancó una rodada motociclista con salida en Plaza de la República y rumbo al Deportivo Francisco I. Madero, en Avenida Telecomunicaciones, Iztapalapa. Es importante mantener la atención al volante durante el trayecto de la caravana.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. Juárez a partí de Revillagigedo y Eje Central Lázaro Cárdenas desde Fray Servando Teresa de Mier, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/1jBvcmfG8Z— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
Tráfico en la autopista México-Cuernavaca
A causa de un choque en el kilómetro 64 se generó el cierre parcial de la circulación, mismo que derivó en un intenso asentamiento vehicular en el área debido a las labores de atención al incidente.
🚨¡Cuidado se vas hacia Cuernavaca! Se registra FUERTE choque antes de la curva de La Pera:https://t.co/6Yx0Upu0aA— TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) August 15, 2026
¡Toma nota! Bloqueo en Av. Juárez complica el paso en el Centro
Hay un bloqueo sobre Avenida Juárez y Dolores, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Para evitar el avance lento y sacarle la vuelta al cierre, la opción de tránsito libre es la calle Artículo 123.
#EvitaLaZona 🚧 Encontrarás bloqueo sobre Av. Juárez y Dolores, colonia Centro, @AlcCuauhtemocMx.— C5 CDMX (@C5_CDMX) August 15, 2026
🔀 Alternativa vial: Artículo 123.#MovilidadCDMX
📹#OjosDeLaCiudad#C5CorazónDeLaCDMX
Cierre vial en Eje 3 Sur por festividades
La circulación sobre Eje 3 Sur está cerrada desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta José María Vértiz por eventos festivos. Las opciones para transitar son Viaducto, Dr. José María Vértiz y Eje Central.
#PrecauciónVial | Considere cerrada la circulación sobre Eje 3 Sur de Eje Central Lázaro Cárdenas hacia José María Vértiz, por festividades. #AlternativaVial Viaducto, Dr. José María Vértiz y Eje Central Lázaro Cárdenas. pic.twitter.com/N1mlRxXlCr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
Atención en el Centro Histórico! Presencia de manifestantes frente a Bellas Artes
Alerta de movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. Un grupo de personas se manifiesta frente a la explanada de Bellas Artes, sobre Avenida Juárez. El tránsito vehicular fluye de manera normal sin cortes a la circulación, pero se recomienda a los automovilistas mantener la atención al conducir por el punto.
#PrecauciónVíal | Por presencia de manifestantes sobre Av. Juárez a la altura de la explanada de Bellas Artes, sin afectar la circulación. pic.twitter.com/kfUVOmJCtj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
¡Planifica tus traslados en Circuito Interior! Recuerda que se activa el carril reversible
¡Planifica tus traslados en Circuito Interior! Recuerda que se activa el carril reversible en dos horarios estratégicos para agilizar el tráfico: por la mañana, en el tramo de La Raza a Leibnitz de 06:30 a 09:00 horas, y por la tarde, de Marina Nacional a La Raza de 17:00 a 20:00 horas. Toma previsiones para aprovechar este flujo continuo.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/5bm1SBghLW— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
Afectaciones en la Arena México
Toma en cuenta que alrededor de las 16 horas habrá afectaciones en las inmediaciones de la arena México por un evento en la zona.
#PrecauciónVial | Se prevé afectación vehicular en inmediaciones de la Arena México, ubicada en Dr. Lavista #189, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 16:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/0OL6xXto3F— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026