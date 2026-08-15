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Bloqueos en CDMX hoy: cierres y alternativas viales hoy 15 de agosto de 2026

Que las marchas CDMX no se interpongan en tu ruta para este sábado 15 de agosto 2026; consulta aquí las alternativas viales y prevé tu ruta en vivo.

Cierres viales en CDMX hoy 15 de agosto de 2026
Calles y avenidas cerradas en CDMX hoy 15 de agosto de 2026.|OVIAL CDMX

Escrito por: Iván Ramírez, Ollinka Méndez

¿Sales o trabajas en sábado? Esto te interesa; consulta aquí todo sobre las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos para este sábado 15 de agosto de 2026.

Marchas CDMX: Ritas alternativas para calles cerradas y bloqueos este sábado 15 de agosto 2026 en vivo

Liberan la circulación en Eje Central Lázaro a partir de 16 de Septiembre

Se restablece la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de 16 de Septiembre, después de la presencia de manifestantes.

Está cerrada la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de 16 de Septiembre

Está cerrada la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de 16 de Septiembre, por manifestantes a la altura de Avenida Juárez.

Corte a la circulación en Avenida Juárez por manifestantes

Se realiza un corte a la circulación en Avenida Juárez a la altura de Balderas por manifestantes a la altura de Eje Central Lázaro Cárdenas. La alternativa vial es Ayuntamiento.

Se retiran manifestantes en Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba

Manifestantes que se encontraban sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba se retiraron, pero permanece el corte a la circulación en el lugar. La alternativa vial es Isabel la Católica.

Bloquean nuevamente Eje Central a la altura de Tacuba

Manifestantes bloquean nuevamente el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba. La alternativa vial es Isabel la Católica.

Manifestantes se retiran de Eje Central

Retiran bloqueo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de calle de Tacuba; se mantiene corte a la circulación en el lugar.

Tráfico en Eje Central

Un grupo de manifestantes mantiene bloqueada la circulación sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, justo al cruce con la calle Tacuba. La opción recomendada para esquivar la zona del corte vial es transitar por Isabel la Católica.

¡Toma precauciones en Coyoacán! Tráfico pesado alrededor del Estadio Banorte

Se prevén complicaciones viales alrededor del Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán, a partir de las 17:00 horas con motivo de un evento programado en el recinto.

Rodada biker avanza desde la República hacia Iztapalapa

Arrancó una rodada motociclista con salida en Plaza de la República y rumbo al Deportivo Francisco I. Madero, en Avenida Telecomunicaciones, Iztapalapa. Es importante mantener la atención al volante durante el trayecto de la caravana.

Tráfico en la autopista México-Cuernavaca

A causa de un choque en el kilómetro 64 se generó el cierre parcial de la circulación, mismo que derivó en un intenso asentamiento vehicular en el área debido a las labores de atención al incidente.

¡Toma nota! Bloqueo en Av. Juárez complica el paso en el Centro

Hay un bloqueo sobre Avenida Juárez y Dolores, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Para evitar el avance lento y sacarle la vuelta al cierre, la opción de tránsito libre es la calle Artículo 123.

Cierre vial en Eje 3 Sur por festividades

La circulación sobre Eje 3 Sur está cerrada desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta José María Vértiz por eventos festivos. Las opciones para transitar son Viaducto, Dr. José María Vértiz y Eje Central.

Atención en el Centro Histórico! Presencia de manifestantes frente a Bellas Artes

Alerta de movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. Un grupo de personas se manifiesta frente a la explanada de Bellas Artes, sobre Avenida Juárez. El tránsito vehicular fluye de manera normal sin cortes a la circulación, pero se recomienda a los automovilistas mantener la atención al conducir por el punto.

¡Planifica tus traslados en Circuito Interior! Recuerda que se activa el carril reversible

¡Planifica tus traslados en Circuito Interior! Recuerda que se activa el carril reversible en dos horarios estratégicos para agilizar el tráfico: por la mañana, en el tramo de La Raza a Leibnitz de 06:30 a 09:00 horas, y por la tarde, de Marina Nacional a La Raza de 17:00 a 20:00 horas. Toma previsiones para aprovechar este flujo continuo.

Afectaciones en la Arena México

Toma en cuenta que alrededor de las 16 horas habrá afectaciones en las inmediaciones de la arena México por un evento en la zona.

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