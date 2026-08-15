Bloqueos en CDMX hoy: cierres y alternativas viales hoy 15 de agosto de 2026

¡Planifica tus traslados en Circuito Interior! Recuerda que se activa el carril reversible en dos horarios estratégicos para agilizar el tráfico: por la mañana, en el tramo de La Raza a Leibnitz de 06:30 a 09:00 horas, y por la tarde, de Marina Nacional a La Raza de 17:00 a 20:00 horas. Toma previsiones para aprovechar este flujo continuo.

Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/5bm1SBghLW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026