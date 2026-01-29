Washington anuncia restablecimiento de vuelos comerciales hacia territorio venezolano

En el marco del primer encuentro de su equipo de trabajo al inicio del presente año, el mandatario de la nación estadounidense, Donald Trump , comunicó una determinación que marca un cambio drástico en el vínculo diplomático y operativo con Caracas.

El jefe del Ejecutivo informó que se ha emitido una instrucción directa para que el espacio aéreo dedicado a la aviación comercial sobre Venezuela sea habilitado nuevamente para el tránsito y la actividad de transporte.

Trump anuncia la habilitación inmediata del espacio aéreo comercial sobre Venezuela

Esta decisión gubernamental surge como resultado de una interlocución previa que el presidente sostuvo con Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia interina en el país sudamericano.

Según lo expuesto por el líder estadounidense, esta medida no es una proyección a largo plazo, sino que se ha dispuesto su implementación inmediata, con el objetivo de que el proceso quede concretado antes de que concluya la jornada de este mismo día.

Durante su intervención ante los medios y su gabinete, el presidente enfatizó que la seguridad de los viajeros procedentes de Estados Unidos será una prioridad garantizada. Aseguró que los ciudadanos tendrán la posibilidad de trasladarse hacia aquel destino en un futuro sumamente cercano, contando con la certeza de que su integridad estará resguardada debido a la existencia de una vigilancia y supervisión rigurosas en la zona.

Se prioriza la seguridad de los viajeros estadounidenses en este nuevo vínculo diplomático

El mandatario detalló que existe un anhelo latente entre la población venezolana por retornar a su tierra de origen, mientras que otros sectores de la sociedad manifiestan el deseo de realizar estancias temporales por motivos de visita.

Con la apertura de las rutas aéreas, se pretende facilitar estas movilizaciones que anteriormente estaban restringidas. Para llevar a cabo esta tarea, Trump señaló que ha girado órdenes específicas a Sean Duffy, así como a todas las dependencias involucradas en el sector, sin excluir la participación del estamento militar, para asegurar que la libre circulación por el cielo venezolano sea una realidad al término de las próximas horas.

Además de los aspectos logísticos y de transporte, el comunicado presidencial incluyó un mensaje de reconocimiento hacia la población de Venezuela por las circunstancias que han tenido que atravesar recientemente.

Del mismo modo, el titular de la Casa Blanca extendió una gratitud especial hacia las figuras de liderazgo por la labor que han desempeñado, calificando su trabajo como una gestión de excelencia.

Este movimiento se percibe como una pieza fundamental dentro de un nuevo esquema de interacción entre Washington y el gobierno en Caracas, orientado a la normalización de los flujos aéreos y el fortalecimiento de la seguridad para quienes deseen transitar entre ambos territorios.

