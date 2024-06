¿Cuál es el proceso para que desaparezca un partido político?

Después de las elecciones 2024, comenzó a surgir la idea de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría perder su registro nacional. En ese sentido, es importante Conocer cuáles son las tres fases y en qué consisten, cuando desaparezca un partido político.

¿Por qué el PRD perdió su registro en las elecciones 2024?

La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 94, inciso c, menciona que será causa de registro si no obtiene por lo menos el 3% de la votación válida. En el caso del Sol Azteca, no alcanzó el mínimo requerido en las elecciones 2024, pues en el PREP alcanzó apenas el 1.92%.

¡Es falso que el @INEMexico haya declarado que perdimos el registro!



Seguimos trabajando en los 300 distritos electorales federales del país con nuestra militancia, nuestras y nuestros compañeros, revisando uno a uno los paquetes electorales.



Vamos avanzando y dejando claro que… pic.twitter.com/R7MA2H5iJ6 — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) June 7, 2024

¿Cuál es el proceso para que un partido político desaparezca?

El proceso de liquidación de un partido político consta de tres fases: preventiva, liquidación y adjudicación. Después de que un partido no obtuviera el 3% de la votación válida en alguna elección, el Instituto Nacional Electoral (INE) notifica al partido que perderá su registro nacional, es decir, el inicio de la fase preventiva.



Se abrirá una cuenta bancaria que se denominará “Accesoria”, para realizar todos los movimientos derivados del procedimiento de liquidación.

En esta fase preventiva, el partido deberá abstenerse de realizar depósitos, retiros o cualquier otro movimiento en las cuentas bancarias pertenecientes al partido político .

. Se deberá realizar un inventario de los bienes del partido político, siguiendo las reglas de inventario, registro y contabilidad establecidas en el Reglamento de Fiscalización del INE.

Una vez que la declaratoria, resolución o sentencia en la que se determina la pérdida del registro quede firme, entra el periodo de liquidación o conclusión de operaciones. Esto, con el propósito de que se entren en funciones de liquidador para la presentación de pleitos y cobranzas, administración y dominio del patrimonio del partido político.

En la etapa de la adjudicación, en caso de que, una vez cubiertos los pasivos y cobrados los créditos a favor, por parte del liquidador, exista un saldo final positivo, en cuentas de cheques o en bienes muebles o inmuebles, el mismo deberá ser entregado al Consejo General del INE.

Finalmente, se realizará un informe final del cierre del proceso de liquidación del partido en donde se detallarán las operaciones realizadas.