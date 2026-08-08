PRI respalda TV Azteca; Alejandro Moreno y Manuel Añorve denuncian riesgos para la libertad de expresión

El PRI respaldó a TV Azteca ante lo que sus dirigentes señalaron como riesgos para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en México. Alejandro Moreno, presidente nacional del partido, afirmó que existe una descalificación y estigmatización de periodistas críticos, mientras que Manuel Añorve, coordinador de los senadores priistas, cuestionó los lineamientos sobre los derechos de las audiencias.

PRI denuncia riesgos para la libertad de expresión

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó su respaldo a TV Azteca y a otro medios de comunicación críticos e independientes, ante lo que sus dirigentes señalaron como riesgos para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en México.

El senador del PRI y presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno aseguró que México vive actualmente el momento más oscuro para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Destacó que desde el gobierno se impone la descalificación sistemática, el señalamiento personal y la estigmatización de quienes cuestionan valientemente al poder.

México atraviesa el momento más oscuro para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. pic.twitter.com/CEp94CYF6h — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 7, 2026

En un comunicado difundido por medio de sus redes sociales señaló que desde Palacio Nacional están paso a paso, y con desesperación destruyendo al país.

Desde ese lugar, añadió, se utiliza la tribuna para desacreditar a periodistas críticos, se fortalece el autoritarismo, se rompe el régimen democrático y se envía un mensaje de intimidación a toda la sociedad para imponer una narco censura.

También expresó su solidaridad a periodistas y medios de comunicación críticos e independientes, entre ellos a TV Azteca.

Aclaró que un gobierno democrático responde con argumentos, transparencia y resultados, no con ataques personales, descalificaciones o intentos de desacreditar a quienes piensan distinto.

☝️🔴 Los lineamientos de los derechos de las audiencias que promueve el gobierno de Morena no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que va en contra de medios de comunicación libres, como TV Azteca, así lo denunció el coordinador de los senadores del PRI,… pic.twitter.com/XfoApBuXjL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, denunció que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias que promueve el gobierno de Morena atentan contra la libertad de expresión y van en contra de medios de comunicación libres, como TV Azteca.

