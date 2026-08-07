¡Que no se te pase el tiempo! Este es el último día para tramitar la licencia permanente en CDMX y Edomex

¡Atención, capitalinos! Si vives en la Ciudad de México o en el Estado de México y estás planeando obtener tu licencia de conducir con vigencia indefinida, aquí te contamos cuál es la fecha límite oficial para realizar el trámite antes de que concluya el beneficio de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

¿Cuál es el último día para tramitar la licencia permanente en CDMX?

El periodo oficial para solicitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México está habilitado exclusivamente durante todo el año 2026, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero del siguiente año, la expedición de este documento quedará suspendida y únicamente se emitirán licencias con vigencia limitada.

¡No te quedes sin tu #LicenciaPermanente! 👀



Aún estás a tiempo de tramitarla, conoce los requisitos y procedimiento. ☑️📋🤝



Recuerda que el trámite solo estará vigente durante el 2026. ¡Hazlo ya! 🙌https://t.co/Aduf9cTa0O pic.twitter.com/z5MDm99K4G — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 7, 2026

¿Cuáles son los requisitos para sacar la licencia permanente en 2026?

Para poder solicitar la licencia permanente antes de que venza el plazo oficial, debes cumplir obligatoriamente con las condiciones e integración de expediente solicitadas por las autoridades viales.

Restricciones obligatorias:



Historial limpio de alcoholímetro: No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa "Conduce sin alcohol".

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa "Conduce sin alcohol". Sin antecedentes viales graves: No contar con sentencias por delitos viales o accidentes graves de tránsito.

Documentación en original y copia requerida:



Identificación oficial vigente con fotografía.

con fotografía. Comprobante de domicilio oficial perteneciente a la CDMX o al Estado de México.

oficial perteneciente a la CDMX o al Estado de México. Línea de captura pagada previa a la cita presencial.

previa a la cita presencial. Cita previamente agendada en los módulos de atención autorizados.

Es importante tomar en cuenta que si es la primera vez que tramitas tu licencia de conducir, deberás agendar obligatoriamente una cita para presentar y aprobar un curso teórico de conducción. Por el contrario, si ya habías realizado trámites previos de movilidad y tus datos biométricos están registrados en el sistema, podrás agilizar la gestión directamente a través de la App CDMX sin necesidad de acudir de forma presencial.