“Ya no estamos a salvo en ningún lado": el influencer Bastian Delfin narra un intento de homicidio en la CDMX

El influencer Bastian Delfin compartió a través de sus redes sociales un escalofriante testimonio sobre un intento de homicidio que presenció en plena Ciudad de México (CDMX), hecho que lo dejó profundamente impactado y lo llevó a lanzar una advertencia a sus seguidores sobre los riesgos de la violencia cotidiana.

Bastian Delfin narra intento de homicidio en CDMX

“No lo había querido contar, pero creo que es momento de hacerlo”, expresó Bastian Delfín al inicio de su relato.

Según narró, los hechos ocurrieron hace unas semanas, alrededor de las cinco de la tarde, cuando se dirigía a un evento de trabajo en un transporte por aplicación.

De pronto, vio cómo una persona corría desesperada, cubriéndose la cabeza, mientras otra intentaba agredirla en repetidas ocasiones.

El influencer contó que el vehículo en el que viajaba quedó atrapado en el tráfico, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. “Decidí tirarme al suelo y rece que nada me pasara”, relató.

De acuerdo con lo que el conductor le informó después, la víctima logró escapar ilesa, aunque el momento se vivió con gran tensión y miedo.

Tras el incidente, Bastian Delfin aprovechó para enviar un mensaje de conciencia y precaución a sus seguidores: “Cuídense mucho, salgan acompañados, cuiden a sus amigos, a sus mamás, a sus hermanas y hermanos… Ya no estamos a salvo en ningún lado”, dijo conmovido.

Su testimonio rápidamente se viralizó, generando preocupación entre internautas que coincidieron en que la inseguridad en la capital del país afecta cada vez más a todos, sin importar la zona o la hora del día.

Ejecutan a tiros a mujer a plena luz del día en Tlalpan

Un tiroteo a plena luz del día sacudió la tranquilidad de la alcaldía Tlalpan en la CDMX, el pasado lunes 20 de octubre.

El violento ataque armado dejó como saldo a una mujer sin vida, quien fue abatida por criminales en el lugar; la balacera desató el caos y la incertidumbre en la zona, provocando una movilización de emergencia inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina.

#CDMX | Una mujer fue asesinada a tiros en el cruce de las calles Diligencias y 5 de Mayo, en el pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía #Tlalpan.



Elementos de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX realizan investigaciones para determinar el móvil del ataque.



📹 | @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/i5kuNlJh3O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2025

ras el ruido de las detonaciones, vecinos y testigos que se encontraban cerca solicitaron de inmediato apoyo al número de emergencias ‘911.