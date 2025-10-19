Tragedia doble en la CDMX: disparos en banco y fatal accidente vial cobran dos vidas | Mientras Dormía

En la madrugada de este domingo 19 de octubre de 2025, dos sucesos lamentables sacudieron a la Ciudad de México (CDMX) lo que dejó un saldo de dos personas fallecidas: una persona que recibió disparos en un banco y una más que murió tras un accidente vial.

El primero de ellos ocurrió en una sucursal bancaria ubicada en Calzada de Guadalupe casi esquina con Beethoven, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, donde un hombre perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Violencia en la Cuauhtémoc: Hombre de 40 años asesinado a balazos en cajero de Peralvillo

Pasada la medianoche, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a la sucursal bancaria ante el reporte de una persona tirada en el área de cajeros. Al llegar, encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años con varios disparos.

Paramédicos certificaron el fallecimiento en el lugar. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó el levantamiento del cuerpo y aseguró la zona, encontrando varios casquillos percutidos. Los responsables huyeron sin que hasta el momento se conozcan detalles de su paradero.

Imprudencia fatal: Exceso de velocidad provoca choque con transporte de aplicación en Venustiano Carranza

Minutos más tarde, en la alcaldía Venustiano Carranza, ocurrió un fuerte accidente vial cuando un vehículo particular chocó de frente contra una unidad de transporte de aplicación en Avenida del Trabajo casi con Rivero.

Autoridades señalaron que el conductor del auto particular circulaba a exceso de velocidad. Paramédicos del Centro Regulador y Urgencias Médicas atendieron al conductor del transporte, quien fue trasladado en estado grave al hospital Magdalena de las Salinas. Trágicamente, un pasajero de aproximadamente 35 años falleció en el asiento trasero de la unidad.

Madrugada violenta: Autoridades acordonan zonas e inician carpetas de investigación

En ambos incidentes, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia acordonaron las zonas para preservar la escena y comenzar las primeras acciones para las investigaciones correspondientes.

Además, abrieron sendas carpetas de investigación para esclarecer los hechos. Mientras tanto, las autoridades buscan a los responsables del homicidio en Peralvillo y los detalles del choque en Venustiano Carranza.

