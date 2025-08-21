Un influencer en Brasil causó un impresionante accidente automovilístico en un cruce en São Paulo. Se trata de Gato Preto, quien estaba frente al volante en un vehículo Porsche la mañana del 20 de agosto de 2025, cuando cruzó un semáforo en rojo y causó un choque contra otro auto en la intersección de la Avenida Faria Lima, en la Zona Oeste de la ciudad brasileña.

El creador de contenido estaba acompañado de una mujer llamada Bia Miranda, con quien volvía de un centro nocturno en la capital. Además del choque entre ambos autos, dañaron un poste de luz.

VIDEO: Así chocó su Porsche el influencer Gato Preto en Brasil

Una cámara de vigilancia captó el momento del accidente, cuando el vehículo de lujo del influencer sale de forma intempestiva e impacta a otro vehículo.

La Policía Militar acudió a la zona del accidente. El conductor del otro auto bajó y notó que Samuel Sant Anna da Costa, nombre real del influencer Gato Preto, estaba muy alterado, con rastros de ebriedad, además de que fue agresivo y le profirió varias amenazas.

El famoso creador de contenido brasileño, Gato Pretto, fue detenido por provocar un grave accidente de tránsito al ignorar una señal de alto.



Él y su novia salieron ilesos, pero el conductor del otro coche resultó herido y hospitalizado.



La información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/vmMAgNpOi1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2025

Además, el hijo del conductor del auto impactado sufrió una fractura del lado izquierdo de la mandíbula, por lo que requirió ser trasladado a un hospital. Los médicos aún evalúan si requiere de alguna cirugía u otro tratamiento más especializado.

Aunque el influencer fue trasladado a la comisaría, dejó el lugar sin prestar declaración a las autoridades. Poco después, Gato Preto hizo algunas publicaciones en Instagram, donde muestra una herida en una mano y aseguró que perdió 1.5 millones de reales, poco más de 5.1 millones de pesos, debido a este accidente. Minutos después, borró dichas publicaciones de su perfil de redes sociales.

¿Quién es Gato Preto?

Gato Preto es un influencer quien es pareja de Bia Miranda, exconcursante de un reality show en Brasil. La celebridad de internet hace publicaciones sobre lujos y brinda consejos sobre relaciones.

No obstante, a sus 31 años de edad, tiene un historial de deudas por pensiones alimenticias y hasta de violencia doméstica.

A comienzos de agosto de 2025, la Policía Civil de Brasil lo investigó por anunciar de forma ilegal juegos de azar en línea.

Bia Miranda aseguró en junio de 2025 que habría sufrido violencia doméstica por parte de Gato Preto, ya que dijo que él le había golpeado en la cara y la estranguló, después de que amenazara con quitarle a su hija, Maysha, de un año de edad.

