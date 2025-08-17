Asesinan en Morelos al influencer Camilo Ochoa: un ataque directo en Temixco

La tarde de este sábado 16 de agosto, fue asesinado a balazos el influencer sinaloense Camilo Ochoa Delgado, alías “El Alucín” de 42 años, dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, Morelos.

El cuerpo de Ochoa fue localizado en el baño de la vivienda, con múltiples impactos de bala. Vestía una camisa negra, pantalón gris y tenis color café al momento de ser atacado, misma ropa que coincide con la que aparece en su último video publicado el día de hoy por la mañana.

La zona fue acordonada por elementos policiacos, mientras personal pericial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas tras el asesinato del influencer. Las autoridades mantienen un operativo para dar con el o los responsables.

Fiscalía de Morelos abre investigación tras asesinato del influencer Camilo Ochoa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que se activaron los protocolos de intervención e investigación tras el homicidio de Camilo Ochoa.

La FGE de Morelos desarrolla los protocolos de intervención e investigación correspondientes en el homicidio de Camilo “N”, registrado esta tarde en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco.

Nota:https://t.co/F8gG7XnoWh pic.twitter.com/Hh4ndNLlmt — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) August 17, 2025

La institución destacó que se trabaja en coordinación con autoridades estatales y federales a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con el fin de deslindar responsabilidades y avanzar en las indagatorias.

Así fue el último video publicado por el influencer Camilo Ochoa

Camilo Ochoa grabó hoy un video antes de su muerte, el influencer estaba hablando sobre la ropa que usaría durante el día. Al final decidió utilizar unas botas tácticas, una camisa negra y gorra. Sin saber que sería el último reel que publicaría.

Camilo Ochoa y su relación con los cárteles

El nombre de Camilo Ochoa ya había aparecido en los reflectores meses atrás, cuando fue incluido en volantes arrojados desde una avioneta en medio de la disputa criminal entre las facciones conocidas como “La Chapiza” y “La Mayiza”. Supuestamente el influencer estaba ligado al cártel de “Los Chapitos”.

Volante con Incluencers y famosos ligados a “Los Sapitos”|Especial

Aunque su faceta más conocida era la de tiktoker, su figura estaba rodeada de polémica debido a esas menciones en un conflicto del crimen organizado.

