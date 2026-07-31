VIDEO: Influencer filipino vive momentos de angustia cuando pulpo se le pega a la cara

Si lo que parecía una captura común terminó en un momento de tensión fue por la inesperada reacción de un pulpo que se aferró con fuerza a la cara de un joven influencer filipino, Clarance J. Tamula. ¿Qué fue lo que le pasó?

Pulpo se pega en la cara de un influencer

El creador de contenido captó un video en el momento excacto en que el ejemplar marino quedó adherido a su cara utilizando todos sus tentáculos y ventosas, lo que el impidió retirarlo de inmediato.

En las imágenes se observa cómo Tamula intenta despegar al animal, pero este se resiste y permanece sujeto con fuerza durante varios segundos, obligando al joven perscador a realizar varios intentos para liberarse.

A pesar de los esfuerzos del influencer, las ventosas del pulpo permaneceriron firmemente adheridas a su rostro, prolongando la escena por varios segundos antes de que finalmente lograra despegrlo.

El inusual momento quedó registrado en video y muestra la fuerza con la que el ejemplar marino se aferró al joven tras ser extraído del agua, convirtiéndose en una esena desesperante para los usuarios de redes sociales.

Pulpo de anillos azules; el más peligroso del planeta

El pulpo de anillos azules es considerado el pulpo más venenoso del planeta. Aunque mide apenas entre 12 y 20 centímetros, produce una potente neurotoxina llamada tetrodotoxina, capaz de provocar parálisis muscular e insuficiencia respiratoria en los seres humanos.

Lo más peligroso es que no existe un antpidoto específco, por lo que el tratamiento consiste en brindar soporte respiratorio hasta que el organismo elimine la toxina.

Este tipo de pulpos habita principalmente en las aguas poco profundas y arrecifes de colar del océano Pacífico e Índigo, especialmente en las costas de Australia, Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Japón.

A pesar de su alta toxicidad, estos animales no suelen ser agresivos y únicamente atacan cuando se sienten amenazados o son manipulados.

