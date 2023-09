“Sí hay incidencias": Marcelo Ebrard pide repetir el proceso

En un día crucial para las corcholatas de Morena, el excanciller Marcelo Ebrard ofreció un mensaje en el que aseguró que desde ayer han encontrado incidencias superiores a lo que habían previsto en el conteo de las encuestas.

“Hemos encontrado por desgracia incidencias en una proporción superior. Afirmamos que esto ya ni tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no se sabe si gana o no porque no se han contado votos”.

Las declaraciones las hizo en compañía de su representante, Martha Delgado, quien mencionó que han sido muy tolerantes con el proceso e incluso recordó que hicieron concesiones durante el proceso; sin embargo, considera que el porcentaje de urnas canceladas es muy alto y la muestra tiene que ser representativa y ponderada.

“No podemos callar las incidencias": Marcelo Ebrard

Ebrard hizo énfasis en que se debe reponer el procedimiento al no cumplir con los objetivos que inicialmente se plantearon, incluso si estos los favorecieran.

Agregó que hasta el momento no han contado votos, por lo que no saben quién ganará la encuesta, por esta razón expresaron su desacuerdo ante los medios de comunicación.

#CDMX | A unas horas de que se den a conocer los resultados de la #encuesta de @PartidoMorenaMx, @m_ebrard dice que han encontrado incidencias superiores a lo que habían previsto.



Marcelo Ebrard adelanta que no acudirá hoy al WTC

La actividad del político mexicano continúa este miércoles 6 de septiembre y resaltó que han golpeado a gente de su equipo por “decir lo que es la verdad”, incluso existen testimonios lo sucedido recientemente, al mismo tiempo recordó “al PRI de antes” ante la forma en que se desplegaron los elementos de seguridad.

“No vamos a ir hoy en la tarde al evento, no vaya ser que nos manden a la policía, es increíble que estén golpeando a nuestra gente por proponer y decir lo que es la verdad, todo lo que les acabo de decir es la verdad, estuvimos trabajando con muchas personas que pueden dar testimonio que estamos diciendo la verdad pero no es con la policía ni con esas actitudes, la imposición, que nosotros vamos a aceptar, jamás vamos a aceptar”, subrayó.