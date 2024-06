Inspectores de EU regresan a plantas empacadoras de mango y aguacate en Michoacán

Después de que el Gobierno de Estados Unidos frenara la exportación de mango y aguacate de Michoacán debido a una presunta agresión contra dos inspectores del Departamento de Agricultura de EU, el día de hoy, viernes 21 de junio, el embajador estadounidense, Ken Salazar, emitió un comunicado en el que afirma que los inspectores del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) regresarán a las plantas empacadoras.

Anteriormente, las autoridades estadounidenses habían señalado que las sanciones, que iniciaron el 15 de junio, podían extenderse durante varias semanas sin especificar una fecha en concreto. Ante esto, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) exhortó a los productores a tomar sus medidas correspondientes para evitar que los productos destinados a la exportación se enviarán al consumo nacional.

Luego de esto, el gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que se encontraba trabajando con las autoridades correspondientes para resolver la situación lo más pronto posible. Además, desmintió que los inspectores norteamericanos hayan sido víctimas de la violencia.

De acuerdo con el gobernador, los inspectores habrían quedado atrapados en medio de una manifestación que tuvo lugar a poca distancia de la carretera de Paracho, por lo que no fueron violentados ni amedrentados, además de que el gobierno estatal envió elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para auxiliarlos.

Inspectores de APHIS regresarán gradualmente

Por su parte, el embajador, Ken Salazar, indicó que el regreso de los inspectores de la APHIS a las plantas empacadoras se hará de forma gradual, pues “todavía es necesario avanzar para garantizar su seguridad antes de alcanzar el pleno funcionamiento”.

Los inspectores del APHIS regresan a las plantas empacadoras pic.twitter.com/4uUPMfdgoJ — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) June 22, 2024

También aseguró que falta trabajar más para garantizar que los inspectores estén seguros y puedan realizar sus actividades de inspección antes de eliminar las restricciones de comercio de aguacate y mango a los Estados Unidos desde Michoacán.

Si bien, Ken Salazar no dio una fecha concreta para la reanudación total de las inspecciones, el embajador afirmó que el asunto está avanzando en dirección positiva y se mantienen optimistas. No obstante, remarcó que no estarán satisfechos hasta que sus inspectores puedan desempeñar sus labores libres de amenazas a su seguridad.

Por último, expresó su deseo de que se avance con este desafío luego de las reuniones con el Gobierno de México y Michoacán, así como con la FESGWE, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y otras autoridades.