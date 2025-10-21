VIDEO: Sujeto golpea a su pareja y le prende fuego dentro de su casa en Tláhuac, CDMX

En un aterrador acto de violencia doméstica, un hombre de 48 años fue detenido en la colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, tras presuntamente golpear brutalmente a su pareja, intentar drogarla y prenderle fuego a su domicilio en un aparente intento de feminicidio.

La crucial intervención de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), quienes ingresaron a la casa en llamas, fue clave para rescatar a la mujer, de 53 años, quien fue encontrada sobre una cama con quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo y múltiples golpes.

El presunto agresor, quien también se encontraba dentro del inmueble incendiado, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales de la Ciudad de México (CDMX).

La emergencia se activó gracias a la llamada de auxilio de la hermana de la víctima. La mujer, de 42 años, contactó a la policía vía radiofrecuencia, informando que acababa de recibir una llamada telefónica alertándola de que su hermana estaba siendo golpeada por su pareja, quien además intentaba drogarla con medicamentos controlados.

Cuando la hermana llegó al domicilio, se encontró con el agresor, quien se notaba “visiblemente alterado” y la amenazó con provocar un incendio si intentaba intervenir.

Ante la inminente amenaza, los oficiales que acudieron al llamado implementaron un dispositivo de seguridad. De pronto, observaron que comenzaba a salir humo del interior de la casa.

Sin dudarlo, y siguiendo los protocolos, los policías ingresaron al domicilio en llamas. Rápidamente localizaron a la víctima sobre una cama. Uno de los oficiales la cargó en brazos, la sacó de la vivienda y la puso a salvo mientras llegaban los servicios médicos.

Paramédicos que llegaron al lugar diagnosticaron a la mujer de 53 años con quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo y policontundida (múltiples golpes). Dada la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia a un hospital.

Mientras tanto, el presunto responsable, de 48 años, quien también se encontraba dentro de la casa incendiada, fue resguardado y valorado por paramédicos. Al no requerir traslado hospitalario, fue detenido formalmente y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y daño a la propiedad.