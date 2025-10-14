Intentó matar a su propia madre en la colonia Doctores, CDMX; lo detienen dos días después en el Edomex

Un hombre identificado como Adrián “N” fue detenido y vinculado a proceso, luego de que supuestamente intentó matar a su propia madre en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El agresor fue capturado en Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 9 de octubre, cuando el sujeto habría agredido físicamente a su madre, provocándole lesiones graves y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Tras la agresión, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) iniciaron un operativo para ubicarlo. Dos días después, y con apoyo de la Fiscalía del Estado de México (FGJEM), lograron aprehenderlo en el municipio de Nezahualcóyotl.

Aprehendimos y logramos la vinculación a proceso de Adrián “N”, investigado por intentar privar de la vida a su madre en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.



El agresor fue detenido por agentes de la @PDI_FGJCDMX, con apoyo de la @FiscaliaEdomex, dos días después de los… pic.twitter.com/1VAY78CTar — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 13, 2025

Permanecerá en prisión preventiva tras intento de feminicidio en CDMX

Durante la audiencia inicial, celebrada el 12 de octubre, un juez determinó vincularlo a proceso por feminicidio en grado de tentativa. También impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El acusado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanecerá mientras se reúne la información necesaria para el proceso judicial.

La Fiscalía capitalina señaló que el caso se sigue con perspectiva de género garantizando el debido proceso y los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado.

Feminicidios en México; CDMX en tercer lugar nacional

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio de 2025 se han registrado 444 feminicidios en el país.

La Ciudad de México ocupa el tercer lugar nacional con 26 casos, solo por debajo del Estado de México y Chihuahua, entidades que encabezan la lista de agresiones letales contra mujeres.

Estos datos reflejan que la violencia de género sigue siendo una problemática grave y persistente en distintas regiones del país, por lo que especialistas insisten en fortalecer la prevención, la atención temprana y las sanciones efectivas.

¿Dónde pueden pedir ayuda las mujeres víctimas de violencia?

Si eres víctima de violencia familiar o de género, o conoces a alguien en riesgo, puedes pedir ayuda las 24 horas en los siguientes servicios:



Línea Mujeres: 55 5658 1111 (CDMX)

Línea Nacional de Emergencia: 911

Línea de la Vida: 800 911 2000 (orientación psicológica y jurídica gratuita)

Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), disponibles en todo el país

Fiscalías Especializadas en Delitos de Género, donde se brinda acompañamiento y asesoría legal

Además, organizaciones civiles y refugios ofrecen atención integral y confidencial para quienes enfrentan situaciones de violencia física, psicológica o sexual.