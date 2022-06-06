Condena de 15 años de prisión a británico por tráfico de antigüedades

El Tribunal Penal de Bagdad, Iraq encontró culpable al geólogo británico jubilado James Fitton por intento de tráfico de antigüedades y lo condenó a 15 años de prisión.

Mientras que el psicólogo alemán, Volker Waldmann fue absuelto del mismo delito, "la fiscalía en realidad ha destacado que no hubo ningún delito cometido por el señor Volker," confirmó un abogado de equipo de defensa de Waldmann, Mohammed Koperly.

Detenidos por tráfico de antigüedades

El británico James Fitton y el alemán, Volker Waldmann, fueron detenidos el 20 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Bagdad porque llevaban pedazos de piedras, fragmentos de vasijas y cerámicas en el equipaje.

Fitton y Waldmann no se conocían antes, lo hicieron durante un viaje organizado en Iraq, "Waldmann no tenía ninguna intención criminal. No recogió ninguna antigüedad de los lugares que visitó. Pero su compañero James, el ciudadano británico, le dio las piezas y le pidió que se las devolviera más tarde," indicó Furat Kuba, abogado defensor de Volker Waldmann.

Fitton llevaba diez pedazos de piedras, trozos de vasijas y cerámicas, mientras que Waldmann llevaba dos fragmentos que, aseguró, le entregó su compañero de viaje.

Leila says that her father has been sentenced to 15 years in prison in Iraq.



Read more in her update here:https://t.co/XUy6lWAZx8 #FreeJimFitton pic.twitter.com/TtjUSaoD2a — Change.org UK (@UKChange) June 6, 2022

Condena por tráfico de antigüedades

El Tribunal Penal de Bagdad, Iraq condenó a Fitton a 15 años de prisión por tomar antigüedades de un sitio patrimonial y además, intentar sacarlos del país "con intenciones criminales.

"Lamentablemente el tribunal dijo que, él debería haber sabido que si recoge estos objetos históricos, culturales, podría conducir a ciertas consecuencias," comentó Koperly.

|REUTERS/Ahmed Saad

Sentencia por tráfico de antigüedades

De acuerdo con la ley de Iraq, el delito de tráfico de antigüedades se castiga con pena máxima que es, la muerte por ahorcamiento, aunque esta vez, el Tribunal redujo la condena a 15 años en prisión por la avanzada edad del acusado, Fitton tiene 66 años.

Hakim Al-Shammari, jefe de medios del Museo Nacional de Iraq dijo que después de que las antigüedades son decomisadas en el aeropuerto, pasan a un depósito del Museo, "la Junta Estatal de Antigüedades y Patrimonio hace un trabajo importante que es determinar si los artefactos son originales o no, si pertenecen a Mesopotamia o no."

Posteriormente, los expertos redactan un informe que luego envían al Tribunal para que dicte sentencia, "la comisión de antigüedades no tiene nada que ver con emitir juicio," agregó Al-Shammari.

El abogado de James Fitton dijo estar conmocionado por el veredicto, porque Fitton no sabía que los pedazos de piedra y cerámica que había recogido eran considerados antigüedades, ahora apelará el fallo basándose en que no hubo intención criminal.

