“Come comida real": Gobierno de Trump publica nueva y sana guía alimentaria

El gobierno del presidente, Donald Trump , ha dado un giro histórico a la Guía Alimentaria de los Estados Unidos. Las nuevas guías presentan una pirámide invertida que coloca a las carnes, los quesos y los vegetales en la parte más ancha (la prioridad), desplazando al antiguo modelo circular "MyPlate".

Bajo la influencia del movimiento "Make America Healthy Again" (MAHA), el objetivo es claro: volver a los alimentos densos en nutrientes. Se busca que la población recupere la fuerza a través de la proteína animal, dejando atrás décadas de dietas basadas mayormente en carbohidratos.

EAT REAL FOOD.



Brand-new Dietary Guidelines: A game-changing shift to prioritize protein, healthy fats, fruits & veggies— while avoiding processed foods & refined carbs. This approach will ultimately lower chronic disease & healthcare costs for Americans.🇺🇸 pic.twitter.com/KRlVKYFoOx — The White House (@WhiteHouse) January 8, 2026

Lema de Trump: "Come comida real"

El mensaje de Robert F. Kennedy Jr. en la Casa Blanca fue tajante: se debe evitar cualquier alimento altamente procesado, empaquetado o listo para comer. La nueva normativa exige reducir drásticamente el consumo de:



Pan blanco y tortillas de harina.

Cereales azucarados y galletas.

Refrescos y bebidas con sodio excesivo.

En su lugar, se promueve la comida preparada en casa y los alimentos en su forma original (natural), permitiendo únicamente vegetales congelados o enlatados si no contienen azúcares añadidos.

El regreso del sebo de res y la mantequilla a Estados Unidos

Una de las sorpresas más grandes es el "indulto" a las grasas animales. Las guías ahora permiten el uso de sebo de res y mantequilla para cocinar, argumentando que son opciones de "grasas reales". Aunque se sigue priorizando el aceite de oliva, la eliminación del estigma sobre la grasa saturada natural es un cambio radical.

Además, se recomiendan tres porciones diarias de lácteos, pero con una condición: deben ser lácteos enteros y sin una gota de azúcar añadida.

BREAKING: The Trump Administration announces the 2025-2030 Dietary Guidelines for Americans, putting REAL FOOD back at the center of health. 🇺🇸https://t.co/tkGF01onpm pic.twitter.com/1zTLSKdE7R — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Proteína que se debe consumir en promedio

Las nuevas metas de proteína se fijaron entre 1.2 y 1.6 gramos por kilo de peso corporal. Esto significa que una persona promedio de 70 kilos debería consumir cerca de 100 gramos de proteína al día.

Aunque la Asociación Médica Americana celebra el ataque al azúcar, la Asociación Americana del Corazón (AHA) ha mostrado preocupación. Temen que el exceso de carnes rojas y grasas saturadas eleve el riesgo cardiovascular, por lo que sugieren mantener el equilibrio con proteínas vegetales y carnes magras.

Nutrición desde la cuna: Lactancia y escuelas

Este cambio impactará directamente en los menús de las escuelas públicas y en programas sociales. Para los más pequeños, la recomendación es lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses.

La meta final es que la alimentación funcione como medicina preventiva, frenando la epidemia de obesidad y diabetes que azota al país. "El objetivo es evitar que las enfermedades crónicas sigan progresando", aseguran las autoridades de salud.