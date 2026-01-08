“Ineficaces y perjudiciales": Trump rompe con 66 organismos internacionales y agencias de la ONU

Bajo la nueva Orden Ejecutiva 14199 , el presidente Donald Trump ha decidido cortar por lo sano. La Casa Blanca anunció que Estados Unidos deja de formar parte de 66 organismos internacionales.

El gobierno estadounidense dejó claro que muchas de las agencias son parte del sistema de las Naciones Unidas.

El comunicado oficial difundido por Marco Rubio aclara que esta medida cumple la promesa de dejar de subsidiar a "burócratas globalistas" que, según la administración, trabajan en contra de los intereses de Washington.

El mensaje es contundente: no se enviará más "sangre, sudor y tesoros" del pueblo estadounidense a instituciones que no ofrecen resultados claros a cambio.

Today, President Trump announced the U.S. is leaving 66 anti-American, useless, or wasteful international organizations. Review of additional international organizations remains ongoing.



These withdrawals keep a key promise President Trump made to Americans - we will stop… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 8, 2026

Trump califica instituciones como "inútiles y dañinas"

El Departamento de Justicia fue aún más duro en su evaluación. Tras una revisión exhaustiva, el gobierno determinó que estas instituciones son redundantes, están mal administradas o han sido capturadas por intereses extranjeros que atentan contra la soberanía de EU.

Para la administración Trump, lo que alguna vez fue un sistema de cooperación para la paz se ha convertido en una "arquitectura de gobernanza global" desconectada de la realidad nacional, impulsada por ideologías que el gobierno actual rechaza tajantemente.

Trump declara la guerra a la "ideología globalista"

El comunicado oficial critica lo que llama el "proyecto globalista", señalando que muchas de estas organizaciones se han centrado en agendas de equidad de género, mandatos de diversidad y "ortodoxia climática". El gobierno estadounidense rechaza estas banderas, calificándolas de fantasías desacreditadas que solo buscan limitar la libertad de acción de Estados Unidos.

Este movimiento es el siguiente paso tras el desmantelamiento de la USAID (agencia de los Estados Unidos que se dedicaba a liderar la ayuda humanitaria y cooperación internacional), continuando con la demolición de lo que ellos llaman el "complejo de ONGs" internacionales.

AMERICA FIRST 🇺🇸



Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Soberanía estadounidense por encima de la diplomacia

Uno de los puntos clave de este retiro masivo es la protección de la prosperidad y las libertades internas. El gobierno sostiene que la participación en estos grupos ya no tiene sentido si entran en conflicto con el bienestar del ciudadano común.

"Rechazamos la inercia y la ideología a favor de la prudencia", dicta el informe. Estados Unidos solo buscará cooperación donde realmente sirva a su gente, y se mantendrá firme en su salida de cualquier organismo que intente imponer reglas externas sobre suelo americano.

La revisión de Trump a penas comienza

Aunque la salida de estas 66 organizaciones ya es oficial, el proceso no ha terminado. Marco Rubio confirmó que la revisión de otros organismos internacionales sigue en curso, lo que sugiere que la lista de abandonos podría crecer en los próximos meses.

El objetivo final es que el dinero de los contribuyentes deje de fluir hacia intereses extranjeros y se quede en casa. Para el gobierno de Trump, participar en instituciones "irrelevantes" es un gasto de capital diplomático que ya no están dispuestos a pagar.

La lista de organizaciones de las que EU se retira

Estados Unidos dejará de participar en 35 grupos que abarcan desde el medio ambiente hasta la tecnología y el derecho, incluyendo:



Medio Ambiente y Energía: El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

El Foro Global contra el Terrorismo y la Coalición por la Libertad en Línea.

La Comisión de Venecia, la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Plan Colombo.

Organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas (ONU):

La administración también cortará lazos con 31 dependencias y fondos de la ONU, destacando:

