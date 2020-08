Niños españoles salen a la calle seis semanas después de la cuarentena

26 de abril.- A pie o en bicicleta, en monopatín o en patinete, los niños españoles salieron de sus casas el domingo por primera vez tras seis largas semanas viviendo bajo uno de los regímenes de confinamiento por el coronavirus más estrictos de Europa.

La relajación de las restricciones para los menores de 14 años se produjo el mismo día en que España, uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, registró su menor aumento diario del número de muertes por coronavirus en más de un mes.

Los niños salían a las calles de Madrid protegidos con mascarillas, después de que los menores de 14 años fueran autorizados a salir por primera vez desde que el Gobierno declarara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, tras lo cual quedó paralizada la mayoría de la actividad del país.

Lucía Ibáñez, de 9 años, que salió a pasear con su madre, dijo que ha echado de menos las calles y el parque y “que te dé el aire en la cara” durante el confinamiento.

“Yo nunca pensé que iba a echar de menos el colegio, pero lo echo mucho de menos”, dijo.

Los menores podrán realizar una hora al día de ejercicio al aire libre en compañía de un adulto entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, debiendo permanecer a menos de un kilómetro de sus hogares.

Cada adulto puede acompañar hasta a tres niños, que no podrán utilizar los parques infantiles y deberán respetar las normas de distanciamiento social, guardando una distancia de al menos a dos metros con respecto a otras personas.

Así y con todo, las escuelas permanecen cerradas.

“Sinceramente, a mí se me ha pasado volando el tiempo. No se me ha hecho largo para nada. Hemos jugado muchísimo, no nos falta de nada, gracias a Dios. No nos podemos quejar”, dijo Tamara Romero, que sacó a sus dos hijos a pasear montados en sus monopatines el domingo por la mañana.

El Ministerio de Sanidad dijo el domingo que 288 personas murieron en las últimas 24 horas tras haber sido diagnosticadas con el coronavirus, el menor aumento diario en el último mes e inferior a las cifras del sábado (378) y el viernes (367).

La cifra llevó el total de muertes a 23.190 desde las 22.902 del día anterior, dijo el Ministerio de Sanidad.

Este aumento supone un incremento del 1,26% con respecto al sábado, cuando se registró un salto superior del 1,68%.

España ha registrado el tercer número más alto de muertes por COVID-19 en todo el mundo, por detrás de Estados Unidos e Italia.

El Ministerio de Sanidad cambió el viernes su metodología de registro de nuevos casos de coronavirus. A partir de dicho día ha dejado de contar los test de anticuerpos y tan sólo incluye los resultados positivos de los confirmados por PCR (siglas en inglés de “reacción en cadena de la polimerasa”, el test más fiable del coronavirus).

El número total de casos de coronavirus aumentó el domingo a 207.634 desde los 205.905 del día anterior, lo cual supone un incremento del 0,84%.