Mueren 20 en volcadura de embarcación en Pakistán

Al menos 20 personas murieron, la mayoría mujeres, y otras 30 estaban desaparecidas después de que una embarcación que transportaba a más de un centenar de pasajeros volcara el lunes en un río del centro de Pakistán, informaron las autoridades.

La embarcación sobrecargada, se dirigía a una boda cuando volcó en el río Indo, en el distrito de Sadiqabad, en la pronvincia de Punjab , al sur de Pakistán informó el Gobierno en un comunicado.

Todos los que estaban a bordo pertenecían a un clan y se dirigían a una boda familiar al otro lado del río.

Cerca de 90 personas fueron rescatadas por buzos, según el comunicado, que añadió que los pasajeros eran en su mayoría mujeres y niños.

"Hasta ahora hemos recuperado 20 cadáveres" y la mayoría eran mujeres, dijo el responsable del Gobierno local AslamTasleem a la televisión local Geo News. Agregó que unas 30 personas más estaban desaparecidas.

"No estamos seguros de cuántas personas había exactamente en el barco. Estamos obteniendo las estimaciones sólo en base a los relatos de los familiares", señaló.

Rising temperatures and the resulting flash floods are threatening the livelihoods of thousands in northern Pakistan, home to over 7,000 glaciers — the most on Earth outside the poles. pic.twitter.com/nVcJRcqJsv — DW News (@dwnews) July 17, 2022

Segón los primeros informes el sobrecupo sumado al alto caudal del río contribuyeron a que ocurriera la tragedia. Grandes áreas de Pakistán están bajo inundaciones.

Equipos de rescate en la zona

Cerca de 35 buzos de un servicio de rescate estatal participaron en una operación para encontrar y salvar a más personas que estaban en el río, según el comunicado.

Al enterarse de la tragedua el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, envió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Este tipo de embarcaciones de madera, son un medio de transporte común en Pakistán pero también es común que no haya un control sobre el cupo de pasajeros, y tampoco se toman medidas de seguridad como el uso de chaleco salvavidas.

