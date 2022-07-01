Relaciones entre México e Israel tienen gran potencial

Para celebrar 70 años del inicio de relaciones diplomáticas entre Mexico e Israel inician una serie de eventos para conmemorar las relaciones políticas, económicas y culturales entre ambas naciones.

El número 70 en la cultura Hebrea tiene gran significado dijo el embajador de Israel en México, Zvi Tal, 70 está asociado a la experiencia y a la sabiduría, también 70 son las caras de la Torá, por lo tanto 70 las formas de explicar su contenido.

A lo largo de los años la relación entre Mexico e Israel ha sido diversa

El embajador de Israel en Mexico, Zvi Tal encabezó la ceremonia por la conmemoración del inicio de las relaciones diplomáticas entre los dos países, en la que reconoció que existen hoy en día diferencias de opinión, algo natural en cualquier relación pero que con un diálogo productivo hay posibilidades de elevar la relación a un siguiente nivel.

El embajador resaltó el hecho que México nunca ha dejado de suministrar petróleo crudo a Israel, ni siquiera en los años 70 en tiempos del bloqueo árabe. Y esto Israel dijo, nunca lo olvidará.

¡México e #Israel celebran 70 años de relaciones diplomáticas!



El embajador de Israel 🇮🇱 en México, Zvi Tal, y la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano encabezaron festejos por 70 años de las relaciones entre ambas naciones.



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La oportunidades de cooperación en agricultura, arqueología y tecnología dice el embajador, están a la orden.

En el presidio el embajador estuvo Gilad Erdan, representante permanente de Israel ante la ONU quien reconoció la especial relacion con la presencia de México, con el embajador Juan Ramón de la Fuente y como parte Consejo de Seguridad , Israel siente a un aliado.

Cómo dato curioso. la única vez que Israel ha clasificado a una Copa Mundial de Fútbol ha sido en 1970 cuando Mexico fue la sede, los diplomáticos expresaron su deseo de que la hazaña se repita para el 2024.

Por su parte la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscana a nombre del canciller Marcelo Ebrard, hizo un recordatorio de las relaciones, reconociendo a Israel como el principal socio de México en Medio Oriente, un socio de primer orden en la cooperación. Carmen Moreno recordó a la Embajadora de México en Israel, Rosario Castellanos, quien murió en Tel Aviv, poetiza, escritora y defensora de los derechos de las mujeres y que en su nombre desde 1997 el gobierno mexicano y la Asociación Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, firmaron un acuerdo para establecer la Cátedra que lleva su nombre, para honrar su memoria.

