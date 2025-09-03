Caos en CDMX: Fuerte lluvia deja severas inundaciones de 100 casas en la Venustiano Carranza| Mientras Dormía

Una fuerte lluvia registrada la noche del martes, Mientras Usted Dormía, provocó una emergencia en varias colonias de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, donde más de 100 viviendas quedaron bajo el agua. Las inundaciones tomaron por sorpresa a decenas de familias que, por segunda vez en menos de un mes, perdieron muebles, colchones y pertenencias.

La situación generó una alerta entre vecinos, quienes denuncian graves afectaciones y la falta de soluciones por parte de las autoridades. La movilización de última hora de servicios de emergencia no fue suficiente para evitar el daño, en un nuevo episodio del impacto de las lluvias en la CDMX.

Intenso diluvio y mal plan de obra inunda casas en la Venustiano Carranza

Una fuerte lluvia registrada la noche del martes provocó severas inundaciones en varias colonias del centro y norte de la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las colonias Azteca y Progresista fueron de las más afectadas. Vecinos reportaron que el agua entró con rapidez a sus viviendas, alcanzando niveles considerables que dañaron muebles, electrodomésticos y pertenencias personales.

“Estábamos metidos porque estaba lloviendo bien fuerte, ya teníamos el agua adentro de las casas”, explicó Lucía Velazco, vecina afectada.

De acuerdo con los testimonios, al menos 100 viviendas resultaron afectadas. Los habitantes, desesperados, intentaron contener el ingreso del agua con costales de arena, pero poco pudieron hacer ante la magnitud del aguacero.

“Nos llegó el agua de este lado y de este lado, entonces aquí como está para abajo, se juntó toda. Toda se nos metió. Pusimos, según, costales de arena; a mí me llegó el agua a la cintura”, mencionó Patricia Jiménez, otra vecina afectada.

#MientrasDormía | Agua hasta la cintura: Fuertes #lluvias causan graves inundaciones en el centro de la Ciudad de México



🌧️ Una intensa tormenta en el centro y norte de la ciudad dejó al menos 100 viviendas afectadas en colonias como la Azteca y la Progresista, en@A_VCarranza… pic.twitter.com/ifbsY3O3KW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 3, 2025

Esta no es la primera vez que sucede. Apenas habían pasado 20 días de la última inundación cuando nuevamente el agua volvió a causar estragos. Algunos hogares ni siquiera habían podido reponer lo perdido.

“Ahí está todavía su sala de la vez pasada de mi sobrina que se le echó a perder; ahora, porque la levantamos. Si no, hubiera sido lo mismo”, agregó la señora Patricia.

Los vecinos responsabilizan a una obra reciente como la posible causa del problema: la transformación de un canal de desagüe en un parque lineal, lo cual, aseguran, impide el flujo natural del agua.

“Esta es la tercera vez que se inunda aquí… pero de lo que yo me acuerdo, jamás se había inundado. Esto se dio a raíz de que hicieron el parque lineal”, detalló

María Martínez.

Durante toda la madrugada, las familias afectadas trabajaron sin descanso, utilizando cubetas, bandejas y lo que tuvieran a la mano para sacar el agua sucia de sus hogares.

Hasta el momento, los afectados siguen a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. Denuncian que no ha habido atención oportuna ni soluciones reales a un problema que ya se ha vuelto recurrente.

Fuertes lluvias provocan deslave y volcadura en autopista México-Pachuca

Derivado de las fuertes lluvias, un deslave de tierra y rocas en la autopista México-Pachuca provocó la volcadura de una camioneta de transporte público en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La unidad había salido del paradero de Indios Verdes y se dirigía hacia Real del Valle, en el Estado de México, cuando apenas un kilómetro después, ocurrió el accidente. La unidad pertenece a la ruta San Pedro Santa Clara.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, el conductor ya presentaba una actitud agresiva desde el inicio del trayecto. Algunos incluso señalaron que el chofer discutió con los usuarios por el cobro excesivo del pasaje.