¡Iztapalapa bajo el agua! Hay 50 casas inundadas por bombas que no sirven en colonia Ejército de Oriente

Lo que prometía ser una solución definitiva, hoy es el origen de nuevos y peores problemas. En la colonia Ejército de Oriente Segunda Sección, en la alcaldía Iztapalapa, los vecinos viven atrapados entre aguas negras y obras inconclusas. La paradoja es total: estos trabajos deberían ayudar a evitar inundaciones, pero en la práctica han provocado que el agua brote incluso cuando no cae una sola gota de lluvia.

La situación en el Tercer Retorno de Lanceros de Oaxaca es crítica. “Pero aquí aún no lloviendo se sube el agua”, denuncia Verónica Sánchez, habitante de la zona. Apenas este jueves, el panorama en la casa de Adriana Peña era desolador: con cubetas en mano, su familia tuvo que sacar el agua estancada que se coló hasta sus habitaciones. “Todavía no vienen las lluvias y ahorita se nos mete el agua. Inclusive del andador donde le digo que vio, ahí sin llover se sale el agua”, relata con impotencia.

Obras que prometían soluciones… hoy generan más problemas



Vecinos de la colonia Ejército de Oriente viven inundados incluso sin lluvia. Más de 50 viviendas están afectadas por fallas en bombas y obras inconclusas que, aseguran, los dejaron sin drenaje.



Adultos mayores y… pic.twitter.com/T7YRK3nQ1r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Bombas descompuestas y 50 viviendas afectadas

El problema no es menor. Se estima que hay alrededor de 50 viviendas afectadas, siendo los andadores 5A y 5B los puntos donde el foco de infección es más evidente. ¿La razón detrás del desastre? Las bombas destinadas a desalojar el agua simplemente no sirven.

Rubén López, vecino de la colonia, explica que cuentan con dos equipos: uno eléctrico y otro de combustión interna. Sin embargo, desde hace dos meses la bomba eléctrica está descompuesta, lo que no solo inunda las casas, sino que retrasa a la empresa encargada de las obras. Por si fuera poco, los colonos aseguran que los trabajos los han dejado prácticamente sin sistema de drenaje funcional.

Peligro para adultos mayores y personas con discapacidad

Caminar por la zona se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Los más afectados son las personas de la tercera edad, quienes se ven obligados a brincar entre tarimas y tablas para evitar caer en las zanjas abiertas. Gemina Hernández lamenta la falta de sensibilidad de las autoridades: “Habemos puras personas de la tercera edad que no podemos estar entrando y saliendo... usted vio cómo están los hoyos ahí".

La falta de seguridad ya tuvo consecuencias graves. María Trinidad Ramírez narró a Azteca Noticias que su nieta, quien vive con una discapacidad, cayó en uno de los agujeros el pasado lunes al intentar salir de su domicilio.

Ante esta denuncia, la Alcaldía Iztapalapa informó a este medio que las obras forman parte de la sustitución de la red de drenaje. Argumentan que los trabajos mismos generan acumulación de agua residual, lo que derivó en las fallas de la bomba. La autoridad prometió entregar el equipo reparado la próxima semana; mientras tanto, los vecinos de Ejército de Oriente tendrán que seguir esperando, con todo el riesgo sanitario y físico que eso implica.