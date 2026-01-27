El diablo en casa: maestra habría sido asesinada por su hija y su novio en Veracruz

Un crimen que parece sacado de una película de terror sacudió al sur de Veracruz, luego de que se encontrara el cuerpo calcinado de Martha Pérez, maestra por muchos años de nivel preescolar en el municipio de Agua Dulce.

Como si lo sucedido no fuera ya horrible, la Fiscalía del Estado confirmó la detención de su propia hija adolescente y el novio de la menor, por su presunta responsabilidad en el asesinato de la maestra.

¿Qué pasó con la maestra de preescolar en Agua Dulce, Veracruz?

El pasado lunes 26 de enero, autoridades lograron identificar el cuerpo calcinado de una mujer encontrada en una cuneta, a orillas de un camino vecinal conocido como La Hondonada, en el municipio de Agua Dulce, al sur de Veracruz.

Horas después se confirmó que se trataba de Martha Pérez González, de 53 años de edad, quien era bastante conocida en su localidad.

Mientras las autoridades intentaban esclarecer el homicidio , un giro en la investigación cambió todo: los presuntos autores serían la hija de la víctima, identificada como Jana “N”, de aproximadamente 15 años, y su novio Pablo “N”, también menor de edad.

Ambos adolescentes fueron detenidos luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ubicara el vehículo de la maestra en la comunidad de Tonalá, donde viajaban los dos jóvenes, lo que levantó sospechas inmediatas.

¿Cómo ocurrió el asesinato de la maestra?

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen habría sido planeado luego de que la profesora se opusiera al noviazgo de su hija con el joven, quien ha sido señalado por medios locales como presunto consumidor de drogas.

De forma extraoficial, trascendió que la menor habría dejado la puerta de su casa semiabierta para permitir el ingreso de su pareja durante la noche, con la intención de que atacara a su madre.

Tras la agresión, los adolescentes habrían arrastrado el cuerpo de la víctima fuera de la vivienda, colocándolo sobre una cuneta de la calle, donde presuntamente le prendieron fuego.

Cabe señalar que las investigaciones continúan en curso, por lo que ambos menores fueron trasladados a Coatzacoalcos para continuar con las diligencias legales correspondientes.

¿Qué dice la ley en Veracruz sobre este tipo de delitos?

El Código Penal del Estado de Veracruz contempla sanciones severas para casos como este. El homicidio calificado puede castigarse con penas de 20 hasta 70 años de prisión, e incluso prisión vitalicia si se presentan múltiples agravantes.

Además, cuando el homicidio ocurre entre familiares directos, la ley establece penas que pueden ir de 10 a 70 años de cárcel, pero ¿qué pasa si los culpables son menores de edad?

En México a los menores no se les sanciona como adultos con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, por lo que en caso de hallarlos culpables, ambos podrían alcanzar una sentencia no mayor a los cinco años.