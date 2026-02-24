Tragedia en Casa Hogar Pato: mueren dos niñas migrantes tras caer en fosa séptica del DIF Oaxaca

La muerte de dos niñas de origen haitiano en un albergue del Sistema DIF Oaxaca ha generado profunda conmoción a nivel estatal, luego de que presuntamente cayeran a una fosa séptica cuando se encontraban sin supervisión.

El caso, ocurrido en el albergue de tránsito conocido como Casa Pato, ubicado en el municipio de San Raymundo Jalpan, ha motivado una investigación oficial y la destitución inmediata de funcionarias responsables.

¿Qué pasó en el albergue Casa Pato del DIF Oaxaca?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, dos niñas migrantes, que se encontraban bajo resguardo del Sistema DIF Oaxaca, fueron halladas sin vida al interior de una cisterna o fosa séptica del albergue.

Las menores no tenían mucho de haber llegado junto a su madre a este centro de tránsito para personas migrantes y habían sido reportadas como extraviadas luego de que fueran vistas por última vez mientras jugaban en las inmediaciones del inmueble.

Tras el reporte, se activaron los protocolos de búsqueda, lo que derivó en el hallazgo de los cuerpos dentro de la cisterna del lugar.

Gobernador Salomón Jara se pronuncia por la muerte de las menores

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó profundamente los hechos a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias y solidaridad a la madre de las menores y a su familia.

El mandatario estatal fue enfático al señalar que la prioridad es la dignidad de las víctimas y el respeto absoluto al debido proceso. Asimismo, aseguró que el caso será esclarecido con total rigor y sin encubrimientos.

Como parte de las acciones para garantizar justicia, el gobernador ordenó la separación del cargo de la Directora del Albergue Casa Pato y de la Coordinadora General de Albergues del estado.

Esto con el fin de determinar si hubo una omisión de cuidados, así como su gestión al frente del lugar.