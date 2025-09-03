Asesinan a subsecretario de Bienestar de Guerrero en ataque armado en Tixtla

El subsecretario de Bienestar del estado de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, fue asesinado la tarde de este martes 02 de septiembre en el municipio de Tixtla de Guerrero, hecho que ha generado conmoción política en la región.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya realiza investigaciones para esclarecer el homicidio calificado del funcionario, quien también se desempeñó como alcalde de Tixtla y recientemente fue candidato de Morena a diputado local por el distrito 24.

Autoridades inician operativo tras ataque armado

Tras el reporte del ataque, elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, el análisis de indicios y la recopilación de pruebas que ayuden a identificar a los responsables.

La FGE de Guerrero aseguró que el caso será investigado con perspectiva de alto impacto debido al perfil del funcionario y a su cercanía con líderes políticos de Morena.

Trayectoria política y señalamientos previos

Hossein Nabor Guillén tuvo una amplia carrera política en Guerrero: fue alcalde de Tixtla, subsecretario estatal y figura cercana al senador Félix Salgado Macedonio.

En 2024, circuló en redes sociales una fotografía del funcionario junto a Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo delictivo Los Ardillos, lo que generó polémica en su momento.

Reacciones y contexto de violencia en Guerrero

El asesinato ocurre en un contexto de alta violencia en la entidad, donde líderes políticos y autoridades locales han sido blanco de ataques armados.

La Fiscalía de Guerrero reiteró que no habrá impunidad y que continuará reforzando las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.