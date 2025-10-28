Homicidio de terror: Madre mata a sus dos hijos y luego se quita la vida en Santo Tomás Chautla, Puebla

Una fuerte movilización policial se registró la mañana de este lunes 27 de octubre de 2025 en Santo Tomás Chautla, junta auxiliar ubicada al sur de la ciudad de Puebla, por el supuesto homicidio de tres personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuerpos fueron encontrados dentro de un departamento del edificio 16, en la calle Andador de Los Peces. Al llegar al lugar, los policías confirmaron que se trataba de una mujer identificada como Maricruz, de 25 años, y sus dos hijos, uno de 8 años y otro de apenas un año.

Vecinos escucharon los gritos del homicidio en Puebla durante la madrugada

Tras el hallazgo, los elementos de la SSC acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargó de realizar el levantamiento de los cuerpos y de abrir una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Vecinos del edificio señalaron que Maricruz vivía sola con sus hijos y que, durante la madrugada del domingo, escucharon una fuerte discusión, aunque no imaginaron el desenlace. Las autoridades han mantenido el caso bajo reserva, mientras se analizan las evidencias encontradas en el domicilio.

Posible caso de homicidio-suicidio en Santo Tomás Chautla

De manera preliminar, la línea de investigación más fuerte apunta a que la madre habría asesinado a sus hijos y posteriormente se quitó la vida colgándose de una soga, presuntamente después de una discusión con su pareja sentimental el día anterior.

Las autoridades ministeriales indicaron que no se descarta ninguna hipótesis hasta concluir los peritajes correspondientes, aunque los indicios recabados hasta el momento refuerzan la versión del homicidio-suicidio.

La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar las causas exactas de la muerte y el contexto que llevó a esta tragedia familiar. Personal de servicios periciales también recabó testimonios de vecinos y familiares para esclarecer los hechos.

El lamentable caso ha conmocionado a los habitantes de Santo Tomás Chautla, quienes están sorprendidos por la gravedad del delito.