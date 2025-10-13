Horror en NL: Hombre asesinó a su esposa en una parroquia, confiesa crimen a sus hijos e intenta suicidarse

Una tragedia sacudió la tranquilidad de García en Nuevo León (NL), la mañana de este lunes, cuando un hombre asesinó a su esposa dentro de una parroquia, desatando pánico, incertidumbre y alerta entre vecinos y cuerpos de emergencia.

El crimen ocurrió en la iglesia Juan Pablo II, ubicada en las calles Misión Arcos y Misión San Miguel, donde la víctima, identificada como Irma Guzmán, de 48 años, trabajaba ayudando al sacerdote en labores domésticas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer había llegado a la parroquia cerca de las 08:30 de la mañana, sin imaginar que su esposo, preliminarmente identificado como Willy ‘N, la seguiría hasta el interior del templo.

Testigos relataron que el hombre asesinó a su esposa con un cuchillo en repetidos ataques, dejando su cuerpo sin vida en el atrio.

Asesinato en parroquia de García desata intensa movilización

El hecho provocó una movilización inmediata de la Policía Municipal, Servicios Periciales de NL y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Al lugar también arribaron paramédicos que confirmaron la muerte de la mujer; la zona fue acordonada por completo mientras agentes ministeriales realizaban las diligencias.

Tras cometer el crimen, el agresor caminó dos cuadras hasta su domicilio, en la calle Misión Santo Cristo, donde confesó a sus hijos lo que había hecho. Según las autoridades, en un aparente intento por quitarse la vida, el hombre se provocó varias heridas con el mismo cuchillo, por lo que fue trasladado grave a un hospital de Monterrey, bajo custodia policial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ENCUENTRAN MUERTO AL SACERDOTE BERTOLDO PANTALEÓN ESTRADA TRAS SU DESAPARICIÓN EN GUERRERO

Autoridades mantienen vigilancia y piden calma a la comunidad

El violento caso del hombre que asesinó a su esposa generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes exigieron mayor seguridad y apoyo psicológico para los familiares de la víctima. Las autoridades de Nuevo León (NL) informaron que el agresor permanece bajo investigación y que se determinará su situación jurídica una vez sea dado de alta.

Mientras tanto, la parroquia Juan Pablo II permanece cerrada al público, en medio de la consternación y las investigaciones de las autoridades.