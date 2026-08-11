“Nos asustamos mucho": ¿cuándo regresará a México el equipo infaltil de Tijuana varado en Colombia tras terremoto?

El regreso a México de un equipo infantil de futbol de Tijuana que se encuentra en Colombia tras el terremoto depende de las condiciones de traslado en las zonas afectadas. La Embajada de México mantiene el acompañamiento a los menores y gestiona opciones para facilitar su salida del país.

¿Cuáldo regresará a México el equipo infantil de Tijuana varado en Colombia tras el sismo?

La embajada de México en Colombia mantiene contacto y brinda acompañamiento al equipo, así como a otros grupos de connacionales que se encuentran en una situación compleja.

Debido a que varias carreteras resultaron afectadas y no son transitables, todavía se espera contar con mayor información sobre las condiciones para realizar sus traslados.

Tras el sismo registrado en Colombia, #EmbaMexCol brindó acompañamiento y asistencia a un equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó temporalmente varado en el país.



🤝 Nuestro compromiso es estar cerca de las y los connacionales y brindarles apoyo cuando más lo necesitan. pic.twitter.com/iQW2jKREFb — EmbaMex Colombia (@EmbaMexCol) August 11, 2026

Buscan opciones para el regreso a México

La representación diplomática informó que trabajan en la orientación de las y los connacionales para facilitar su salida de Colombia y gestiona el apoyo con distintas aerolíneas.

En el caso del equipo infantil de Tijuana, la Embajada mantiene el acompañamiento mientras se obtiene mayor claridad sobre las rutas disponibles para su traslado.

La intención es programar la salida de los connacionales de Colombia en vuelos previstos para los próximos días con destino a México.

Las restricciones de movilidad en algunas localidades, entre ellas Armenia, Cali, Pereira, forman parte de las dificultades que enfrentan los mexicanos que buscan salir de las zonas afectadas.

Hasta el momento, la Cancillería mexicana no ha recibido notificación alguna sobre el fallecimiento de personas mexicanas a causa del sismo.

¿Qué ha pasado después del terremoto en Colombia?

El terremoto registrado en Colombia dejó hasta el momento 188 personas fallecidas, 1677 heridas en diferentes ciudades.

Cali concentra la mayor cantidad de víctimas, con 95 fallecidos y 997 heridos, seguida de Pereira, con 79 fallecidos y 278 heridos, Quibdó reporta 9 fallecidos y 116 heridos, mientras que Manizales suma 5 fallecidos y 112 lesionados.

Ante la emergencia, Asocapitales habilitó una herramienta digital para reportar y buscar a personas desaparecidas. Además, el número de aeropuertos con operación restringida se redujo a tres, mientras Manizales, Quibdó, Armenia, Cali y Buenaventura retomaron sus operaciones comerciales.

