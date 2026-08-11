Mexicanos enfrentan carreteras intransitables y hoteles dañados para regresar a casa; la realidad tras terremoto en Colombia

Salir de Colombia no es sencillo para decenas de mexicanos que quedaron en medio de las afectaciones provocadas por el fuerte sismo registrado el lunes, y es que, la magnitud del terremoto dejó carreteras dañadas, restricciones de movilidad y hoteles que sufrieron afectaciones estructurales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Colombia, informó que mantiene contacto con cientos de connacionales que han solicitado asistencia tras el terremoto. Hasta el momento, se han atendido 120 llamadas al teléfono de emergencia, mediante las cuales 213 mexicanos han pedido apoyo o asistencia consular.

Carreteras dañadas complican la salida de mexicanos

Uno de los principales obstáculos para quienes buscan regresar a México está fuera de los aeropuertos. Varias carreteras resultaron afectadas por el sismo y actualmente existen rutas que no son transitables, lo que dificulta el traslado de los mexicanos hacia los puntos desde donde podrían emprender el viaje de regreso.

La situación también se complica en localidades como Armenia, Cali y Pereira, donde permanecen algunas personas en situación de vulnerabilidad y existen restricciones de movilidad.

Ante este escenario, la Embajada mantiene comunicación constante con los connacionales para conocer su situación y determinar las alternativas disponibles para su traslado.

COMUNICADO. "La SRE brinda apoyo a casos de protección consular en Colombia."https://t.co/Izq94Pvxfq pic.twitter.com/qq4ToZTEa7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 11, 2026

Hoteles dañados obligan a reubicar a viajeros mexicanos

El terremoto también alteró el lugar donde algunos mexicanos tenían previsto permanecer. De acuerdo con la Cancillería, la Embajada está coordinando la reubicación de personas que se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales.

La prioridad, explicó la dependencia, es mantener el acompañamiento de quienes requieren asistencia mientras se define la forma más segura de trasladarlos.

Entre los mexicanos que reciben apoyo se encuentra un equipo de fútbol infantil de Tijuana, Baja California, además de otros grupos que se encuentran en territorio colombiano.

La Embajada mantiene contacto permanente con ellos mientras se obtiene mayor información sobre las condiciones de las carreteras y las posibilidades de traslado.

México prepara posibles vuelos para el regreso

La Cancillería informó que espera contar con más información durante el día para tener mayor claridad sobre los movimientos de los connacionales. Con ello, se busca programar su salida de Colombia en vuelos previstos para los próximos días con destino a México.

Además, la Embajada gestiona apoyo con distintas aerolíneas para facilitar el regreso de quienes se encuentran afectados por la emergencia.

Hasta el momento, la SRE señaló que no ha recibido notificación sobre el fallecimiento de personas mexicanas a causa del sismo, para los mexicanos que aún necesitan asistencia consular, la Embajada de México en Colombia mantiene habilitado su teléfono de emergencia: +57 313 878 6028