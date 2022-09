Investigan muerte de Victoria, esposo el principal sospechoso

Con música de banda, arreglos florales y veladoras despidieron a Victoria “N”, a quien el pasado miércoles 21 de septiembre con un arma de fuego presuntamente su esposo le arrebatató la vida, sobre el tramo carretero Tonalá – Arriaga en Chiapas.

Los primeros reportes indicaron que la pareja discutió y entonces Javier Antonio “N” le disparó en la cabeza, para luego simular ser víctimas de un asalto. Victoria es madre de tres hijos. Uno de los tres viajaba con la pareja y que ahora es uno de los testigos del accidente.

El vehículo donde viajaba la familia no tiene registros de impacto de bala. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa en Coordinación con la Fiscalía de Feminicidios, inicio a las investigaciones contra quien o quienes resulten responsables del delito de Feminicidio.

La hermana de Victoria así pide justicia: “yo nada más en este momento pido justicia, únicamente pido justicia”.

Familiares, amigos y conocidos acompañaron el cortejo fúnebre que recorrió las calles de Tonalá, Chiapas hasta llegar a la Parroquia del Señor de Acapetahua, donde le rindieron una misa de cuerpo presente.

Cielo Jiménez, hermana de Victoria habla de cómo era: “Vicky era una gran mujer, una mujer trabajadora, digna con principios del valores”.

Luego se trasladaron al Palacio Municipal de Tonalá, Chiapas en donde, entre consignas, pidieron que el crimen no quede impune.

En el Panteón de Tonalá, Chiapas se despidieron de Vicky.

Y entre el llamado de justicia, que su familia hace, para que el responsable pague por estos hechos, también quieren recuperar a la hija más pequeña de la víctima, a quien aseguran, su abuela paterna se llevó el día del incidente, momentos después de que el padre de la menor fuera detenido como presunto autor material del crimen.





“Me he mantenido que quiero justicia, y lo único que quiero es que me apoyen para que me entreguen a mi sobrina,” pide Levi Arreola, hermana de Victoria.

Al salir del camposanto hicieron una parada en la Fiscalía de Distrito Istmo Costa de Tonalá, Chiapas en donde colocaron su fotografía alumbrada con veladoras.