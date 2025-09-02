Horror en Paraguay: robo de cadáver en un cementerio; autoridades temen rituales oscuros

Un hecho insólito y macabro sacudió al Departamento Central de Paraguay: el robo de un cadáver en un cementerio privado de la ciudad de San Lorenzo.

El caso salió a la luz cuando los veladores, durante su ronda protocolaria, hallaron un ataúd vacío fuera de una cripta familiar, lo que inmediatamente activó la alerta entre las autoridades locales

¿Qué pasó en el cementerio privado de San Lorenzo?

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional de Paraguay, el hallazgo sucedió durante la madrugada, cuando trabajadores del camposanto notaron que una cripta había sido forzada; el ataúd estaba colocado a un costado, sin el cuerpo en su interior.

La Fiscalía local confirmó que se abrió una investigación por violación a la paz de los difuntos, además de robo agravado, delitos castigados en el Código Penal paraguayo.

Robo de cadáver en Departamento Central: ¿por qué alguien robaría un cadáver?

Aunque hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados, las autoridades de Paraguay manejan algunas hipótesis. Una de ellas apunta al mercado negro de restos humanos, que pueden ser vendidos para rituales religiosos, supersticiones o prácticas de brujería.

El fiscal del caso, consultado por medios locales, señaló que este tipo de hechos no son frecuentes, pero tampoco inéditos en Paraguay. En ocasiones, los restos humanos han sido utilizados en ceremonias clandestinas o comercializados de manera ilegal.

Indignación: vecinos exigen mayor seguridad ante robo de cadáver en Paraguay

Este peculiar robo ha generado temor e indignación entre vecinos de San Lorenzo, quienes exigen mayor seguridad en los cementerios: “Es increíble que ni a los muertos respeten, necesitamos vigilancia las 24 horas”, declaró un poblador entrevistado por la prensa local.

Por su parte, la administración del cementerio también confirmó que reforzará la seguridad privada y cooperará en todo momento con la investigación.

Este caso abre nuevamente el debate acerca de la protección de los cementerios en Paraguay y el oscuro trasfondo de los mercados ilegales ligados a restos humanos; ¿se trata de un hecho aislado o de una práctica más común de lo que se cree?