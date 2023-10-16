¡No solo golpeadores! Irregularidades, disputas, intento de homicidio y hasta un atropellamiento en el historial de “El Borrego Viudo”

Un grupo de cuatro clientes que no estaban de acuerdo con la cuenta en la taquería “El Borrego Viudo”, terminaron a golpes con los empleados; sin embargo, solo fue una mancha negra más al historial de este polémico lugar.

La madrugada de este domingo no ha sido la primera vez que se amargan las salsas en esta popular taquería en avenida Revolución, en la colonia Tacubaya.

Familiares se disputaron “El Borero Viudo”

En 2015 muere uno de los dueños de “El Borrego Viudo”, Conrado Villagrana Camarena, y sobrevive el hermano, de nombre José.

Verónica, la hija del dueño sobreviviente, denunció penalmente por despojo a su primo Conrado Junior, hijo del socio fallecido. Este pleito ha venido acompañado de golpes y amenazas.

“El Borrego Viudo” fue clausurado por irregularidades en 2017

El 21 de abril 2017, la taquería fue clausurada debido a irregularidades en el uso de suela. La diligencia terminó en una riña donde acabaron golpeados funcionarios del invea.

Por si fuera poco, en ese mismo 2017 vino la disputa legal por el negocio.

Abogado de “El Borrego Viudo” fue baleado y después intendó atropellar a los empleados

Y peor aún, en septiembre de 2019 el abogado de José Villagrana, fue baleado en la colonia Roma y sobrevivió. En mayo de 2023 el litigante fue detenido por falsificación de documentos para apoderarse de la taquería.

En la memoria del pleito legal quedó escrito un capítulo en el que el abogado en cuestión pretendió atropellar a los empleados, pero no lo logró.

Clientes captan en video golpiza a comensales de “El Borrego Viudo”

Así es la historia de una taquería que abrió sus puertas en 1969 y que se convirtió en el lugar preferido de los trasnochados que salían del antro, del bar o de las fiestas familiares, no importando que fueran las dos, tres, cuatro, cinco o seis de la mañana.

Fue precisamente durante la madrugada cuando las cámaras de los comensales captaron el momento en el que al menos 5 trabajadores participaron en la agresión.

Tomaron platos, envases y botellas para agredir a una mujer. Uno de los meseros la golpea en la cara, los demás patean al cliente, mientras otros solo graban, observan y no actúan.

Fiscalía CDMX detuvo y liberó a un mesero que participó en la golpiza de “El Borrego Viudo”

Como es costumbre, la Fiscalía capitalina, fue a poner sellos de clausura y sólo detuvo a un mesero de “El Borrego Viudo”. Después fue liberado porque según el Ministerio Público, no fue detenido al momento de la agresión.

Esto a pesar de la golpiza a todas luces, que ya se viralizó. Al final, impunidad.