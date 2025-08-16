Isadora “N”, conocida como Miss Guerrero 2024, fue detenida por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Acapulco.

El reporte de la detención señala que fue arrestada durante un operativo a la altura de la caseta La Venta de la carretera Acapulco-Chilpancingo.

¿Qué hizo Miss Guerrero 2024 y por qué fue detenida?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) pudo confirmar que los elementos detuvieron a dos hombres y dos mujeres—entre ellas Isadora “N"—en posesión de un arma de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con dos cargadores abastecidos y cartuchos.

Las cuatro personas viajaban a bordo de una camioneta con placas de circulación del estado de Morelos. Isadora “N” y los tres tripulantes, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para determinar su situación legal.

Miss Guerrero 2024 fue detenida con tres personas más.|Especial

Supuesto escolta de Miss Guerrero 2024 fue detenido

Miss Guerrero 2024 fue detenida tras una revisión este jueves y entre los arrestados estaría un hombre que era supuesto escolta, pero al encontrarles el arma, no pudieron acreditar la legal posesión de la misma, de acuerdo con TV Azteca Guerrero.

En abril pasado, pero en la Ciudad de México (CDMX), fue detenida Daniela Miruvska “N”, exreina de belleza del Estado de México (Edomex), al ser investigada por despojo y robo en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza.

El día 16 de noviembre de 2022, empleados de la víctima arribaron a un inmueble ubicado en calle Faisán, colonia Fuentes de Satélite; domicilio del cual la víctima cuenta con usufructo vitalicio cedido por la mujer detenida.

Los empleados realizarían arreglos en el inmueble, no obstante, Daniela Miruvska “N” y otra persona no lo habrían permitido, argumentando que ella era la dueña, además solicitaron la presencia de policías municipales para que los detuvieran, por los delitos de allanamiento de morada y lesiones.

El 17 de noviembre de ese mismo año, la mujer acompañada de una persona, así como un cerrajero y policías municipales, arribaron al domicilio referido, habrían sacado del lugar a dos personas que se encontraban al interior y no permitieron el acceso a la víctima.

Daniela Miruvska “N” fue vinculada a proceso con la medida cautelar cualitativa de una garantía económica y debía presentarse al Centro Estatal de Medidas Cautelares, de acuerdo con fuentes consultadas.