¿Alcanzó un acuerdo? “El Mayo” Zambada se declarará culpable en EU

Ismael “El Mayo” Zambada buscaría declararse culpable en una audiencia programada para la próxima semana, con el fin de evitar un juicio y la pena de muerte en Estados Unidos.

Uno de los líderes del Cártel de Sinaloa alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense para poder evitar un juicio. La declaratoria de culpabilidad está agendada para el 25 de agosto de 2025, de acuerdo con registros de la corte divulgados por el periodista Keegan Hamilton.

#BREAKING: New court filing shows Sinaloa cartel leader El Mayo Zambada has reached an agreement with US federal prosecutors and will change his plea to guilty at his next court hearing on Aug. 25 pic.twitter.com/uxB5mGFkrp — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 18, 2025

Información en desarrollo.

