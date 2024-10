Mexicana prefiere vivir bajo bombardeos en Israel que lidiar con inseguridad en México

Una mexicana que vive actualmente en Israel declaró que prefiere vivir la guarra con los bombardeos en dicha región de Medio Oriente antes que vivir en la inseguridad en nuestro país.

Miriam Feinberg declaró a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que en México ella no tenía la seguridad de subir al trasporte público, ante el temor de asaltos.

Ella vive en territorio israelí desde hace 11 años y ha formado una familia. Destacó que, aunque puede ser riesgoso el lanzamiento de misiles de grupos como Hezbolá , en las calles de Israel no sufre violencia como secuestros o asaltos.

“En México no tenía la seguridad ni de poderme subir a un bus tranquila con el celular. Te arrancan los collares, el teléfono. No estaría segura ni de que mi hijo pudiera jugar en el parque. Sí me tiran misiles y eso, pero en la calle no me van a secuestrar o no voy a sufrir esa clase de violencia”, declaró Feinberg.

Hutíes lanzaron misiles contra Israel

Durante el lunes 7 de octubre 2024 , los hutíes admitieron que lanzaron dos misiles contra Jaffa e Israel señaló que interceptó un misil dirigido a la zona desde Yemen.

El ejército israelí dijo que un misil tierra-tierra hizo sonar las sirenas antiaéreas en todo el centro de Israel, enviando a los residentes corriendo a refugiarse.

“Tras las sirenas que sonaron en varias zonas del centro de Israel, el misil tierra-tierra disparado desde Yemen fue interceptado con éxito” por la Fuerza Aérea israelí, dijo el ejército en un comunicado, que no precisó quién disparó el misil.

Los hutíes dijeron que un misil era un Palestina 2 y que “alcanzó" su objetivo. El grupo sostuvo que el segundo era un misil Dhu al-Fiqar, pero no describió su resultado.

Cámaras captan alerta de misil y el Domo de Hierro

Desde el norte de Israel, las cámaras de FIA captaron el sonido de las alertas antiaéreas que piden a la población buscar refugio. Además, también es posible apreciar cómo el Domo de Hierro detiene los cohetes que caigan en Haifa. Al menos 8 proyectiles fueron detenidos.