Cinco años han pasado desde la desaparición de Lucero Messco, una peruana originaria de Cusco que viajó a México para solicitar la custodia de su hija. Su familia y seres queridos continúan luchando para conocer su paradero y exigir justicia, ante una investigación llena de irregularidades y corrupción policial denunciadas por su hermana Mary Cielo.

Lucero llegó a Guadalajara, Jalisco, después de recibir apoyo de un amigo mexicano que le prestó dinero para el viaje. Sin embargo, pronto se perdió todo contacto con ella. Según relató Mary Cielo a Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA), Lucero fue encarcelada sin justificación en la comisaría de Atotonilco el Alto, Jalisco, y luego presuntamente secuestrada por un cártel. Para liberar a Lucero, la familia tuvo que desembolsar medio millón de pesos, que les pidió un supuesto amigo de Lucero, aunque el pago no garantizó su regreso.

“Luego tuvo un amigo mexicano que vive en Ecatepec que se llamaba Edson Cabrera. Él nos llamó. Nos contactó diciendo que supuestamente mi hermana había sido secuestrada por un cártel. Y nos pidieron dinero: 500 mil pesos”, mencionó Mary Cielo en entrevista.

La situación se agrava al conocerse que cinco policías de la misma comisaría están señalados en la investigación con 70 pruebas en su contra, pero permanecen en libertad y en funciones. Mary Cielo denuncia que incluso ha recibido amenazas de muerte por parte de familiares de estos policías, quienes habrían vendido el teléfono celular de Lucero a su propia cuñada, según las evidencias obtenidas.

Caso Lucero Messco: Familias y ONG impulsan la búsqueda en medio de irregularidades

Durante estos cinco años, las autoridades mexicanas han mostrado poca efectividad en esclarecer el caso. La Fiscalía no ha actuado conforme a las evidencias y deja impunes a los policías señalados. Ante esta situación, Mary Cielo buscó apoyo en una ONG y la Comisión de Búsqueda de Jalisco, entidades que ahora acompañan la lucha por encontrar a su hermana y llevar justicia.

Mary Cielo insiste en la importancia de que cualquier persona que tenga información sobre Lucero contacte a las autoridades correspondientes. La desaparición no solo afecta a Lucero, sino también a su hija y familiares, quienes sufren la incertidumbre y el miedo constantes.

“Le pido de todo corazón a las personas que sepan algo de mi hermana o tienen alguna noticia, nos lo hagan saber, por favor (...) y que los policías paguen por lo que hicieron, porque ellos vendieron a mi hermana a una mafia”, expresó Mary con profunda tristeza.

