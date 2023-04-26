Israelíes protestan en Tel Aviv por crisis judicial, en vísperas del Día de la Independencia

Miles de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv el martes (25 de abril), el día anterior al Día de la Independencia del país, para protestar en lugar de celebrar a raíz de la crisis judicial.

Este año, Israel celebra su 75 aniversario en un estado de ánimo incierto y conflictivo, ensombrecido por una batalla por el poder judicial que ha abierto algunas de las divisiones sociales más profundas desde la fundación del país en 1948.

Ido Durst / Manifestante:

“Esto podría ser como el último Día de la Independencia tal como lo conocemos, el próximo año podría ser completamente diferente”.

"Podría ser como reglas o restricciones diferentes, y creo que cuando intentan cambiar el país, ningún Día de la Independencia es igual, simplemente sigue con tu día de la misma manera, tenemos que hacer una parada especialmente hoy"., dijo un manifestante de 23 años. Ido Durst, que estaba de pie envuelto con una bandera israelí.

Durante la protesta, un escenario acogió a varios artistas que cantaron junto con figuras israelíes leyendo partes de la declaración de independencia de Israel.

25th, April - Protest at Tel-Aviv, Israel



Just to be clear: By "democracy", they mean rights for one ethnicity & continuation of segregation & cruelty for the others! pic.twitter.com/YzZLiP7cGZ — 𝐄𝐡𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐧𝐞𝐣𝐚𝐝 (@Safarnejad_IR) April 25, 2023

Israelíes toman las calles en favor de la democracia

Cientos de miles de israelíes protestaron todas las semanas desde principios de año contra los planes del gobierno nacionalista-religioso del primer ministro Benjamin Netanyahu de imponer restricciones al poder judicial que ven como una amenaza existencial para la democracia.

El gobierno y sus partidarios dicen que los cambios son necesarios para frenar a los jueces activistas que se han entrometido agresivamente en la esfera del parlamento y el ejecutivo, pero acordaron el mes pasado detener los planes para permitir más consultas.

"Primero que nada, estoy luchando por un poco de democracia que tenemos aquí, que todavía es mucho, y quiero decirlo, y siempre quiero recordarle a la gente la otra mitad"., dijo Gili Kosinumor, otro de los manifestantes en Tel Aviv.

Para muchos israelíes, el enfrentamiento ha abierto preguntas profundas sobre su país que van más allá de la composición de la Corte Suprema y el poder del ejecutivo para anular sus decisiones.