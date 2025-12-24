¡Honduras tiene nuevo presidente! Nasry Asfura gana las elecciones 2026-2030

La noche del 23 de diciembre fue decisiva para el futuro de Honduras. En una sesión virtual de emergencia, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la declaratoria oficial que nombra a Nasry Asfura como el nuevo presidente del país hondureño.

Con el voto a favor de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, se validó que "Papi a la Orden" será quien dirija el destino del país durante el periodo 2026-2030. La decisión se tomó tras un conteo minucioso que mantuvo a la población atenta a los resultados finales durante varios días.

CNE DECLARA A NASRY JUAN ASFURA PRESIDENTE DE HONDURAS 2026-2030. pic.twitter.com/mhNQWC2IJ8 — Cesia Mejía (@CesiaMejiaHN) December 24, 2025

Elecciones ene Honduras muy cerradas

La elección fue sumamente reñida. Los datos finales del CNE muestran que Asfura obtuvo el 40.28% de los votos, lo que representa a casi un millón y medio de hondureños. En segundo lugar, y muy cerca del ganador, se ubicó Salvador Nasralla , del Partido Liberal, con un 39.51%.

A pesar de que el escrutinio mostró una diferencia pequeña entre los dos principales candidatos, la tendencia se mantuvo firme desde el inicio del conteo especial. De las más de 19 mil actas instaladas en todo el país, solo una mínima fracción presentó inconsistencias que no afectaron el resultado global de la elección.

Nasry Asfura cumple récord histórico

Esta victoria no solo representa el regreso del Partido Nacional a la casa de gobierno, sino que establece una cifra récord para esta institución política. Nasry Asfura logró convencer a una base de votantes mucho más amplia que en la elección de 2021, donde no pudo vencer a la actual presidenta Xiomara Castro .

Con este triunfo, Asfura se consolida como el segundo candidato más votado en toda la historia de Honduras, superando los logros de expresidentes como Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo y Ricardo Maduro. Su nivel de respaldo popular le otorga una base sólida para iniciar su mandato el próximo año.

Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras …



Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones.



Honduras: Estoy preparado para gobernar.



No te voy a fallar.



¡Dios Bendiga Honduras!… — Papi a la Orden (@titoasfura) December 24, 2025

Qué sigue para Honduras tras elección de nuevo presidente

Tras la proclamación oficial por parte del CNE, inicia el periodo de transición. Nasry Asfura comenzará a trabajar con su equipo para recibir las riendas del país el próximo 27 de enero. La comunidad internacional ya ha comenzado a reconocer los resultados, destacando la madurez democrática mostrada por el pueblo hondureño en este proceso.

Honduras cierra su ciclo electoral con una hoja de ruta definida. Ahora, la atención se centra en la formación del nuevo gabinete y en los planes que el equipo de Asfura pondrá en marcha para cumplir con las expectativas de los más de 1.4 millones de ciudadanos que le dieron su confianza en las urnas.

Se espera que su administración se enfoque en temas críticos como la generación de empleo, la seguridad y el fortalecimiento de la economía, puntos que fueron los pilares de su campaña electoral durante todo el año.