ISSSTE: Paciente de 75 años vuelve a caminar gracias a prótesis

Médicos especialistas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizaron una exitosa cirugía, al implantar una prótesis bipolar de cadera, a un paciente de 75 años con antecedente de cáncer.

La cirugía se realizó en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” de la Ciudad de México, dio a conocer el cirujano Daniel Ismael Linares Palafox, jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología y líder en el procedimiento.



Don Roberto López, originario de Villahermosa, sufrió fractura de cadera izquierda debido a un debilitamiento óseo, causado por un cáncer de tiroides.

“Lo único que hice fue girar la cadera con la intención de caminar a servirme de comer, en ese momento escuché como si un palo de escoba se hubiera quebrado y mi pierna quedó colgando”, explica el paciente.



Acudió entonces al Hospital Regional Mérida del ISSSTE , donde recibió tratamientos no quirúrgicos debido al riesgo del cuadro que presentaba. Al no haber mejoría, fue enviado al CMN “20 de Noviembre”.

En un procedimiento altamente complejo, el pasado 28 de julio, los médicos le colocaron esta moderna prótesis, denominada “bipolar” porque tiene dos componentes: el acetabular (cavidad de un hueso en que encaja otro) y el femoral, que se fija en el hueso de la pierna.

Para lograr la sujeción efectiva, los especialistas del ISSSTE utilizaron cementación con antibiótico, a fin de prevenir infecciones.

Exitosa cirugía: especialista del ISSSTE

Se trata de una prótesis de alta calidad en diseño y materiales, gracias a la cual se logró una sustitución articular con 98% de éxito en la funcionalidad biomecánica, afirma Linares Palafox.

Añadió que el paciente ya no sufre de dolor agudo incapacitante, ni debe estar postrado; además mejoró su calidad de vida y recuperó sus ganas de vivir.

Según el especialista, la prótesis implantada puede tener hasta 12 años de vida funcional y es poco probable que se deteriore.

Don Roberto, jubilado del ISSSTE y quien pronto volverá a Villahermosa a reintegrarse a disfrutar de sus bisnietos, agradeció la atención recibida por parte del personal:

“Aquí no he tenido más que atenciones de enfermeras, camilleros y médicos , les puedo platicar de su calidad humana. A veces, como pacientes somos groseros, pues con el dolor uno se desubica, pero no dejo de darle gracias a Dios y a los cirujanos”.

El resto del equipo médico lo integran los especialistas en traumatología y ortopedia Ulises Barrios Benítez y José Domingo Pérez Pérez; José Eduardo Pérez Carreón, anestesiólogo; las enfermeras instrumentista Rebeca Leyva Flores, y circulante Carolina Reyes Iturbide. Todos ellos fueron felicitados por el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella.