Inundaciones, baches que se convierten en socavones y las secuelas de una explosión mortal. Para sus habitantes, Iztapalapa se ha convertido en una “tierra del desencanto”, donde la sensación de abandono por parte de las autoridades es tan palpable como los problemas que enfrentan cada día.

A través de un recorrido de Fuerza Informativa Azteca, vecinos y comerciantes alzan la voz para denunciar la indiferencia de un gobierno que, aseguran, solo aparece para la foto.

La doble tragedia del Puente de La Concordia

La zona del Puente de la Concordia, marcada por la reciente volcadura de una pipa de gas que ya ha cobrado la vida de 31 personas, sufre ahora una doble tragedia. Comerciantes y vecinos enfrentan las consecuencias de la peor inundación de la que tengan memoria, con pérdidas materiales y un futuro incierto.

“Aquí está la marca donde llegó el agua. Hasta aquí llegó", muestra un afectado, señalando un muro a más de un metro de altura. Para Mauricio González, un comerciante de la zona, el saldo es devastador: “Todo lo que se madreó allá adentro está todo mojado también, se perdió varia mercancía”.

“Prometen mucho, pero no se ven": El clamor por la ausencia de autoridades

La queja es unánime en toda la alcaldía. Los vecinos sienten que después de las elecciones, sus representantes desaparecieron.

“Que de vez en cuando se den sus vueltecitas por aquí por las colonias. Porque de veras, después de que entraron al poder, antes se veían por aquí, ahorita no se ven, se han retirado”, reclama Martín, un residente.

La frustración se convierte en cinismo cuando los funcionarios finalmente aparecen, pero solo por un motivo. “Cuando hay cámaras es cuando el gobierno se viene a parar aquí”, sentencia Mauricio. La percepción es que las promesas se quedaron en el aire. “Lo que hacen todos, prometen mucho”, añade Jesús, otro vecino.

Cráteres urbanos: Los ciudadanos tapan los baches que el gobierno ignora

El abandono es visible en el asfalto. Socavones que llevan más de cuatro meses abiertos y baches incontables son parte del paisaje diario. Ante la inacción, la gente ha optado por tapar los hoyos con lo que puede, desde escombro hasta llantas viejas.

“Dicen que los baches ya no los hay en la Ciudad de México, hay que ver al ciudadano, cómo la padece diario”, comenta con ironía Lucía Jiménez, de Santa Martha.

Un ejemplo claro se encuentra frente a la barbería “La Mamalona”, en la calle Anastasio Bustamante de la colonia Presidentes de México. Un enorme socavón que representa un peligro constante para automovilistas y peatones, y que se ha convertido en otro monumento al olvido en Iztapalapa.