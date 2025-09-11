Nuevos videos del momento exacto de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, se dieron a conocer, los cuales muestran el brutal momento del flamazo.

La grabación de una cámara particular en la zona evidenció el nivel que la onda expansiva alcanzó al extenderse por los carriles localizados en la parte baja del Puente de la Concordia.

VIDEO: Captan otro momento de la explosión de pipa en Iztapalapa

Una grabación registró el momento en que la pipa de gas, de la empresa Silza, una subsidiaria del Grupo Tomza, iba circulando debajo del Puente de la Concordia, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

La escena ocurrió en un momento en que varios automóviles iban pasando cerca, y aunque estos estaban hasta el otro lado del carril donde iba la pipa, el flamazo fue tan fuerte que alcanzó a un automóvil que circulaba en ese momento.

En el video se observa cómo se registra una columna de humo blanco una vez que la pipa se volcó y en segundos, la tragedia comienza: el fuego empieza a registrarse y se entiende hasta los automovilistas.

Personas corren al ver qué del lado del accidente comenzaba a verse un color anaranjado por el fuego, el cual en menos de 40 segundos es extiende y alcanza un automóvil por detrás.

Aumenta a 8 la cifra de víctimas mortales tras pipazo en el puente de la Concordia, hay 94 lesionados y 22 de ellos continúan en estado crítico.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/ugipbALXg3 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 11, 2025

Otro de los videos, al parecer grabado desde un automóvil, se aprecia cómo varios vehículos iban pasando sobre la vialidad y se comenzó a observar el humo blanco después del percance de la pipa.

En la escena, se muestra un autobús de pasajeros que se detiene, pero todo cambia en segundos cuando el flamazo se registra y, de acuerdo con el video, las personas corren de las llamas, las cuales se expanden velozmente.

¿Qué provocó la explosión de una pipa de gas en Puente de la Concordia?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó anoche que la explosión ocurrida este 10 de septiembre a las 14:25 horas, debajo del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, una pipa de gas volcó, lo que originó una fuga y posteriormente una explosión, cuya onda expansiva dañó varios vehículos. Ahora se sabe que existe un posible exceso de velocidad del conductor e incumplimiento en la regulación de la empresa transportista.

🚨 La Fiscalía CDMX mantiene dos líneas de investigación por la explosión de la pipa en Iztapalapa, informó Bertha Alcalde:



1️⃣ Posible exceso de velocidad del conductor.

2️⃣ Incumplimiento en la regulación de la empresa transportista.



Peritajes siguen en curso.



La información… pic.twitter.com/yUPZTeg4Li — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

¿Qué pasó con el chófer de la pipa? Este es su estado de salud

Ayer Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que, “el chofer fue trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México, está grave, sigue con vida, está grave y fue trasladado posteriormente al Hospital Magdalena de las Salinas de IMSS”.

