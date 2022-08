Jaime Bonilla acusa a Marina del Pilar por pacto con CJNG

Jaime Bonilla regresó al Senado con una acusación en contra de su sucesora en Baja California, Marina del Pilar Ávila, al asegurar que tiene un pacto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El senador usó su escaño para asegurar que la gobernadora de Baja California tuvo un pacto con el CJNG, quien colgó presuntamente una manta en la que menciona ese acuerdo que no cumplió.

Jaime Bonilla aseguró que eso no ocurrió mientras gobernaba la entidad ni el incidente en el que incendiaron más de 20 unidades.

“Eso para mí nunca pasó en mi gobierno y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora que quemaron tantas unidades”, reclamó desde la Comisión Permanente.

El ex gobernador de Baja California pidió que no se compare la situación de estado con lo que ocurre en Jalisco o Guanajuato, ya que

“Nos tratan de confundir, que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y Jalisco, no es cierto, el tema de Baja California es una falla gubernamental-estatal, es una falta de oficio político, y de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California, porque es imposible que las policías municipales, estatales y federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar, si no sabían todavía está peor, ¿en manos de quienes estamos?”, declaró el senador.

Gobernadora de BC responde a dichos de Jaime Bonilla

Marina del Pilar lamentó que los hechos ocurridos en Baja California tengan uso político, en respuesta a la información divulgada por la televisora de Jaima Bonilla.

La gobernadora de Baja California llamó a la unidad en favor de la seguridad de los habitantes de Baja California.

Más tarde, a través de sus redes sociales, Marina del Pilar aseguró que hay coordinación con la federación para contener y realizar una investigación para detener a los responsables de los hechos ocurridos el fin de semana.

También celebró la llegada de alrededor de 300 elementos de las fuerzas armadas al estado para reforzar la seguridad.

“En Baja California el que la hace la paga”, concluye su video institucional, sin responder a los señalamientos del senador Jaime Bonilla.