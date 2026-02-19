Baños de secundaria en Zapopan se vuelven ring; padres alertan por peleas y portación de navajas

Las violentas peleas dentro de la Secundaria Técnica 50, en Zapopan, Jalisco, dejaron de ser un hecho aislado. Videos grabados por los propios alumnos muestran riñas en los baños del plantel, donde la secundaria se convierte en escenario de confrontaciones mientras otros estudiantes observan y graban .

La preocupación en Zapopan crece entre padres de familia, quienes aseguran que las peleas en la secundaria son constantes y que incluso algunos menores portarían navajas, lo que aumenta el temor por la seguridad; buscan evitar una tragedia.

Padres denuncian violencia, portación de armas y amenazas en secundaria de Zapopan

De acuerdo con testimonios, las peleas en esta secundaria de Zapopan no ocurren solo en horarios aislados, sino que se repiten con frecuencia.

"Pues uno está preocupado por la situación, porque hay muchos niños que la verdad, pues traen navaja y ya la verdad, ahorita no hay seguridad para los niños. En el caso de mi hijo, adentro hay unos niños que ya tienen sus hermanos afuera y pues hay chantaje de que si no haces esto, pues te voy a echar a mi hermano afuera y cosas así.

"Incluso yo mando por mi hijo porque la verdad me da miedo que le vaya a pasar algo al salir de la escuela", explicó una madre.

El miedo no solo se concentra dentro de la Secundaria, sino también en las inmediaciones del plantel en Zapopan.

Las peleas entre alumnos se la secundaria técnica 50 de Zapopan se han vuelto comunes. 🏫💥👊🏻 La información con Fernando Roldán, (@Fer_Roldanfr). pic.twitter.com/4wMZ2JW2Mx — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 18, 2026

Autoridades escolares sin postura pública por peleas en secundaria de Zapopan

Ante el incremento de peleas en la Secundaria Técnica 50, se buscó la postura del director; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

"No nos puede recibir. Dice que no, que porque está ocupado con los cargos familia que tiene una reunión, no puede recibir", se informó tras intentar el acercamiento.

Educación Jalisco interviene en Zapopan

La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que hubo diálogo con padres de la Secundaria en Zapopan y que el Departamento de Psicopedagogía brindará acompañamiento a los alumnos.

Aunque hasta ahora no se reportan lesiones graves derivadas de las peleas, padres en Zapopan piden medidas más firmes para evitar que la situación dentro de la secundaria escale a un hecho mayor.