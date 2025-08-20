La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una noche marcada por la violencia y los accidentes viales. Entre intentos de asalto, ataques a balazos y choques, los cuerpos de emergencia se vieron obligados a desplegarse en distintos puntos para atender a las víctimas, como un jardinero baleado en Tlaquepaque.

¿Qué pasó en Tlaquepaque con el jardinero baleado?

¡Baleado en intento de asalto! En la colonia Los Puestos, Tlaquepaque, un hombre de 36 años, de oficio jardinero, fue atacado a balazos durante un intento de asalto mientras regresaba a su domicilio.

Según su testimonio, los agresores intentaron despojarlo de sus pertenencias, pero al correr para evitar el robo, le dispararon a sangre fría y lo hirieron en la pierna izquierda.

El hombre baleado fue trasladado en estado regular de salud a bordo de una ambulancia. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Accidente en la “Curva de los Conejos”

En Tonalá, un fuerte accidente ocurrió en la conocida Curva de los Conejos, sobre Periférico y Avenida Tonaltecas. Dos jóvenes conductores resultaron con múltiples lesiones tras impactar su vehículo contra una luminaria, aparentemente luego de recibir un golpe por alcance.

El auto quedó totalmente destruido, además de que fue necesaria la intervención de bomberos para retirar la luminaria y evitar un segundo percance.

Choque contra finca en San Juan de Dios

Otro hecho alarmó a vecinos de la colonia San Juan de Dios, Guadalajara, cuando un vehículo se impactó contra una finca en el cruce de Avenida República y Manuel Doblado.

En el lugar del siniestro fueron localizados dos menores y tres adultos con lesiones leves, mientras que el auto presentó daños severos en su parte frontal. El otro conductor involucrado se dio a la fuga.

Ataque a balazos en la colonia El Álamo

¿Qué pasó en Tlaquepaque? Finalmente, en la colonia El Álamo, un joven de aproximadamente 25 años llegó herido a pedir auxilio luego de recibir un disparo en el hombro. Fue estabilizado por paramédicos y trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero. Autoridades estatales ya investigan el caso como un ataque directo.

Estos hechos reflejan la ola de violencia e inseguridad que atraviesa la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde tanto la delincuencia como los accidentes viales mantienen en alerta a las autoridades.