A más de un mes de la explosión del Puente de la Concordia, Jazlyn recibe terapia física y vuelve a sonreír

A más de un mes de la explosión del Puente de la Concordia ocurrida en Iztapalapa, en la que su abuela la protegió heroicamente, Jazlyn , de apenas dos años, continúa dando pasos firmes hacia su recuperación con ayuda de terapia física.

Jazlyn continúa en recuperación en Texas

Jazlyn , una pequeña de dos años, continúa mostrando una sorprendente fortaleza tras la tragedia ocurrida, la intervención médica inmediata fue clave para su supervivencia, y desde entonces, Jazlyn ha recibido cuidados especializados que buscan no solo su recuperación física, sino también su bienestar emocional y psicológico.

Tras la valoración inicial en el Hospital de Pediatría Doctor Silvestre Frank Freund, se determinó su traslado al hospital Shriners para niños en Galveston, Texas.

#Jazlyn, la niña rescatada por su abuelita en la #explosión de la #pipa de #LaConcordia, fue dada de alta de terapia intensiva en el Hospital Shriners de Galveston, #Texas.



Actualmente, continúa su #rehabilitación en el “housing” con terapia física, ocupacional y psicológica… pic.twitter.com/a8WEO3VPjv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2025

Allí, la pequeña encontró un entorno preparado para atender su compleja situación médica, donde se combinan procedimientos quirúrgicos de alta especialidad con programas de rehabilitación integrales.

A los pocos días de su llegada tras la explosión, la pequeña fue extubada, y una semana después, logró salir de la unidad de terapia intensiva, marcando un importante hito en su recuperación.

Jazlyn y su mamá juntas en su recuperación de la pequeña

Actualmente, Jazlyn vive junto a su mamá en el “House”, un espacio seguro dentro del hospital diseñado para que los niños puedan continuar su rehabilitación en un ambiente protegido y acogedor.

Durante este tiempo, la pequeña ha recibido injertos de piel en manos, pies y cabeza, utilizando su espalda y piernas como zonas donantes, y utiliza diariamente prendas de presoterapia que ayudan a mejorar su movilidad y prevenir complicaciones.

Además de la atención quirúrgica, Jazlyn participa en programas de terapia física, ocupacional y psicológica, encaminados a favorecer su reintegración a la vida cotidiana y social.

El caso de Jazlyn ha conmovido profundamente a la opinión pública, pues es nieta de la mujer que fue llamada “abuelita heroína” tras salvar a su nieta durante la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

Desde entonces, la historia de esta familia se ha convertido en un símbolo de fuerza y resiliencia frente a la adversidad, pese a la gravedad de las lesiones, los recientes avances ofrecen un rayo de esperanza tanto para su familia como para quienes han seguido de cerca su recuperación.