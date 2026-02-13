¿Lo encarcelaron o liberaron? Esto pasó con el menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac

El menor de 14 años, acusado de apuñalar a Jeremy, alumno de una secundaria en Tláhuac, permanecerá en internamiento tras ser detenido y acusado por el delito de lesiones, aunque la familia de la víctima pide que se le investigue por tentativa de homicidio.

La víctima es un menor de 15 años de edad, quien fue atacado con una navaja durante una pelea afuera de la Secundaria Diurna No. 324 “Enrique Conrado Rébsamen”, en la alcaldía Tláhuac, donde estudia el pasado 11 de febrero.

El menor fue presentado ante un juez de control especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

En audiencia inicial, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, y se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo. Asimismo, el juzgador autorizó el plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

Por ahora, el menor fue enviado al centro de internamiento para adolescentes en la alcaldía Benito Juárez, donde llevará su proceso mientras se define su situación legal.

Reportan grave a Jeremy, menor apuñalado en Tláhuac

La agresión ocurrió durante una riña entre dos estudiantes afuera de la secundaria, ubicada en la calzada Guillermo Prieto y la calle Sábila, en la colonia La Conchita.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a la escuela y confirmaron que un alumno resultó con golpes y con una herida ocasionada con una navaja.

Jeremy fue trasladado a un hospital para su atención médica, en compañía de su padre, donde fue diagnosticado con lesión por arma punzocortante en abdomen y espalda baja.

Guadalupe Mendoza, abuela de Jeremy, contó en entrevista para Hechos AM que a su nieto “le perforó un pulmón, el tórax, el intestino, le alcanzó a lacerar el riñón y perdió el bazo”.

La víctima primero fue llevada al Hospital General de Tláhuac y luego trasladada al Hospital Pediátrico Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue diagnosticado con tres perforaciones en los pulmones.