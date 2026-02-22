La Dinastía de Oseguera: “El Mencho” y el destino de sus hijos criminales; su rol en el CJNG

Detrás de la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", se extiende una sombrea familiar que ha definido el rumbo del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero ¿quiénes son sus hijos y qué rol tuvieron en el CJNG?

El 22 de febrero 2026, elemento de las fuerza federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", uno de los narcotraficantes más buscados.

De sucesores a prófugos: La descendencia de los hijos de "El Chapo" y su rol en el crimen organizado

Más allá de ser simples herederos, los hijos de "El Mencho", Rubén, Jessica Johanna y Laisha, han ocupado piezas clave en el tablero del narcotráfico, moviéndose entre la opulencia, lavado de dinero y las frías celdas en prisiones de máxima seguridad, pero ¿quiénes son realmente?

Rubén Oseguera González, alías "El Menchito"

"El Menchito" era el sucesor natural del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su rol en el grupo criminal era dirigir las operaciones internacionales del tráfico de drogas, además de supervisar los grupos de sicarios.

Se le acusó de coordinar la seguridad del cártel y de ordenar actos de extrema violencia, incluyendo el derribo de un helicóptero militar en 2015.

En el 2020, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas.

Jessica Johanna Oseguera González, conocida como "La Negra"

Jessica Johanna Oseguera, fue identificada como una de las principales operadoras financieras; manejaba diversas empresas que servían para el lavado de dinero del CJNG en México y Estados Unidos.

En febrero 2020, fue detenida en Washington D.C. al intentar asistir a la audiencia de su hermano Rubén Oseguera.

Se declaró culpable de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, conocida como "Ley Kingpin", cumpliendo una condenada corta. Fue liberada en marzo 2022, desde entonces no se sabe nada de ella.

Laisha Michelle Oseguera González

Laisha es la hija menor de "El Mencho", llevaba un perfil bajo hasta que fue vinculada con el operativo para secuestrar a dos marinos en Zapopan, Jalisco, represalia por la captura de su madre, Rosalinda González Valencia.

A pesar de que Laisha cuenta con órdenes de búsqueda, no ha sido capturada. En 2021 intentó interponer recursos legales para protegerse de posibles detenciones.