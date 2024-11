El cantante español Joan Manuel Serrat formará parte de un concierto en beneficio de las personas damnificadas por la DANA en Valencia, España, fenómeno que dejó un saldo de más de 200 muertos.

Cabe recordar que el intérprete de temas como Penélope, Cantares y Hoy puede ser un gran día, había anunciado su retiro de los escenarios en el año 2022 y algunas de sus últimas presentaciones ocurrieron en el Zócalo de la CDMX y en la quincuagésima (50) edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato.

“Hay cierto murmullo que cuentan que este es un concierto de despedida. No les hagan caso, sí dejaré los escenarios, pero no me voy a despedir de ustedes. Esto es una fiesta a todo dar. Dejemos de lado cualquier sentimiento de nostalgia o de melancolía que puedan rondarnos”, declaró el 22 de octubre de 2022 en la Alhóndiga de Granaditas.

¿Cuándo será el concierto de Joan Manuel Serrat?

El 29 de noviembre será el concierto “Barcelona con Valencia”, donde estará Joan Manuel Serrat, además de otros artistas como Estopa, Andrea Motis, Judit Neddermann y Lucía Fumero.

El costo de los boletos será de entre 38 a 80 euros (827 a mil 741 pesos mexicanos, aproximadamente) y saldrán a la venta desde el 12 de noviembre de 2024, anunció el Ayuntamiento de Barcelona.

El evento a beneficio de los damnificados por la DANA en Valencia será en el Palau de Sant Jordi, en Barcelona, España, y comenzará a las 20:30 horas.

Miles protestan contra el gobierno tras afectaciones por la DANA en Valencia, España

¿Cuándo se retiró Serrat?

La última presentación en un escenario de Joan Manuel Serrat fue el 23 de diciembre de 2022, en su natal Barcelona, como parte de su gira titulada “El vicio de cantar 1965-2022”.

Las intensas lluvias que cayeron en Valencia el 29 de octubre de 2024 dejaron un saldo de más de 220 personas muertas y casi 80 desaparecidos en lo que es el diluvio más mortífero en un solo país europeo desde 1967, cuando las inundaciones en Portugal mataron a unas 500 personas.

Con información de Reuters.